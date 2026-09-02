Seguridad

Accidente fatal: una mujer de 71 años murió tras ser atropellada por un colectivo

El conductor, de 47 años, quedó detenido por disposición de la Justicia.

Accidente fatal: una mujer de 71 años murió tras ser atropellada por un colectivo
IMAGEN ILUSTRATIVA / AMÉRICA 24.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer de 71 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución; el chofer fue detenido.
  • El SAME constató que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio; pese a las maniobras de RCP en el lugar, falleció a las 14.36.
  • El Juzgado Criminal y Correccional N.° 31 ordenó la detención del conductor de 47 años y abrió una investigación para determinar las causas del siniestro vial.
Resumen generado con IA

Una mujer de 71 años murió este miércoles luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución. El conductor, de 47 años, quedó detenido por disposición de la Justicia.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Brasil y Lima Este, sobre General Hornos, a la altura de la avenida Brasil. Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la calzada con una lesión en la cabeza y sin responder a estímulos.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 1C fueron los primeros en llegar al lugar y solicitaron asistencia médica. Poco después arribaron los móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales encontraron a la mujer en paro cardiorrespiratorio (PCR).

Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas y avanzadas, pero la paciente no respondió favorablemente. Finalmente, el fallecimiento fue constatado en el lugar a las 14.36, consignó Infobae. 

El conductor quedó detenido

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, el conductor del colectivo, de 47 años, quedó detenido tras el siniestro, según informó la Policía de la Ciudad.

La investigación quedó en manos de la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello.

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