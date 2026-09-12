“Cosa e’ negros: la Re-Vuelta” y el aporte afro a la cultura

“Nuestro folclore es el resultado de todos los ritmos afros, que se expresa en la alegría que se manifiesta en cada una de las canciones del repertorio que elegimos. Entre la comunidad negra, era una manera de sobreponerse a los castigos a los que fueron sometidos como esclavos, que no hay que olvidar. Está todo sintetizado en algunos comentarios que se hacían desde la Iglesia en su momento, diciéndoles que ellos tenían que estar agradecidos por la vida que llevaban porque -de alguna manera- eran los representantes de Cristo en la tierra. Por supuesto, ellos no se quedaron con eso y a partir de los tambores y de sus ritmos dejaron su maca”, concluye.