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Temas de películas famosas con Hugo Zamorano en Lules

El concierto será esta noche, a las 21, en la Casa de la Cultura de San Isidro de Lules.

EN SAN ISIDRO DE LULES. Hugo Zamorado hará música de películas y de series famosas.
EN SAN ISIDRO DE LULES. Hugo Zamorado hará música de películas y de series famosas.
Hace 9 Hs

“Música de películas & grandes éxitos” es el concierto que esta noche, a las 21 y en la Casa de la Cultura de San Isidro de Lules, ofrecerá el pianista y compositor tucumano Hugo Zamorano, dentro de la propuesta del Septiembre Musical en distintos escenarios del interior de la provincia.

El recital combinará piano en vivo, secuencias orquestales, percusión y proyecciones visuales sincronizadas, en un recorrido por reconocidas composiciones de la industria audiovisual como “Piratas del Caribe”, “Gladiador”, “Titanic”, “El Rey León” y “Juego de Tronos”. La propuesta también incluirá momentos acústico, con obras como “Oblivión”, de Ástor Piazzolla, y la zamba “Agitando pañuelos”.

La agenda del festival tiene otras propuestas. En la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), habrá dos funciones -a las 19.30 y a las 21.30- del elenco de Showchoirs Tucumán con su espectáculo “La fiesta del pop”, con 25 artistas en escena y la propuesta de canto, baile y despliegue escénico para recorrer hits de los años 80, 90, 2000 y 2010. Los socios de Club LA GACETA podrán beneficiarse con 2x1 en entradas.

A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente, se proyectará nuevamente “Lipán”, el documental dirigido por Gonzalo Calzada y estrenado el año pasado, que sigue al músico jujeño Tomás Lipán para registrar un encuentro íntimo entre el artista y un diablo del carnaval, figura simbólica que funciona como punto de partida para reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte, la amistad y la dimensión ritual de las celebraciones populares. La película fue filmada entre la Quebrada y la Puna, pueblos y escenarios en los que su obra combina música, relatos e imágenes para construir una experiencia atravesada por la identidad cultural y la memoria.

Cultura Bar

Dentro del ciclo Cultura Bar, la cartelera es variada, en todos los casos con entrada libre y gratuita:

- a las 12, en Lo de Vena de Raco (ruta 341- km 24) actuarán Los Cantores del Alba y su Mariachi.

- a las 22, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Meced 611) se presentará Sipeganboys.

- a la misma hora, en La Recova de Monteros (Leandro Aráoz 35) estará Jeremías Nieva y sus amigos.

- también a las 22, en Bero de Trancas (25 de Mayo 590) sonará el repertorio melódico internacional de Nancy y Marcelo.

- desde las 23.30, hasta El Encuentro de Tafí Viejo (Perú y Mendoza) llegará Niño Fuego.

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