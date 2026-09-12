Temas de películas famosas con Hugo Zamorano en Lules

“Música de películas & grandes éxitos” es el concierto que esta noche, a las 21 y en la Casa de la Cultura de San Isidro de Lules, ofrecerá el pianista y compositor tucumano Hugo Zamorano, dentro de la propuesta del Septiembre Musical en distintos escenarios del interior de la provincia.
El recital combinará piano en vivo, secuencias orquestales, percusión y proyecciones visuales sincronizadas, en un recorrido por reconocidas composiciones de la industria audiovisual como “Piratas del Caribe”, “Gladiador”, “Titanic”, “El Rey León” y “Juego de Tronos”. La propuesta también incluirá momentos acústico, con obras como “Oblivión”, de Ástor Piazzolla, y la zamba “Agitando pañuelos”.
La agenda del festival tiene otras propuestas. En la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), habrá dos funciones -a las 19.30 y a las 21.30- del elenco de Showchoirs Tucumán con su espectáculo “La fiesta del pop”, con 25 artistas en escena y la propuesta de canto, baile y despliegue escénico para recorrer hits de los años 80, 90, 2000 y 2010. Los socios de Club LA GACETA podrán beneficiarse con 2x1 en entradas.
A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente, se proyectará nuevamente “Lipán”, el documental dirigido por Gonzalo Calzada y estrenado el año pasado, que sigue al músico jujeño Tomás Lipán para registrar un encuentro íntimo entre el artista y un diablo del carnaval, figura simbólica que funciona como punto de partida para reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte, la amistad y la dimensión ritual de las celebraciones populares. La película fue filmada entre la Quebrada y la Puna, pueblos y escenarios en los que su obra combina música, relatos e imágenes para construir una experiencia atravesada por la identidad cultural y la memoria.
Cultura Bar
Dentro del ciclo Cultura Bar, la cartelera es variada, en todos los casos con entrada libre y gratuita:
- a las 12, en Lo de Vena de Raco (ruta 341- km 24) actuarán Los Cantores del Alba y su Mariachi.
- a las 22, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Meced 611) se presentará Sipeganboys.
- a la misma hora, en La Recova de Monteros (Leandro Aráoz 35) estará Jeremías Nieva y sus amigos.
- también a las 22, en Bero de Trancas (25 de Mayo 590) sonará el repertorio melódico internacional de Nancy y Marcelo.
- desde las 23.30, hasta El Encuentro de Tafí Viejo (Perú y Mendoza) llegará Niño Fuego.