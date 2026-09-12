Temas de películas famosas con Hugo Zamorano en Lules

A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente, se proyectará nuevamente “Lipán”, el documental dirigido por Gonzalo Calzada y estrenado el año pasado, que sigue al músico jujeño Tomás Lipán para registrar un encuentro íntimo entre el artista y un diablo del carnaval, figura simbólica que funciona como punto de partida para reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte, la amistad y la dimensión ritual de las celebraciones populares. La película fue filmada entre la Quebrada y la Puna, pueblos y escenarios en los que su obra combina música, relatos e imágenes para construir una experiencia atravesada por la identidad cultural y la memoria.