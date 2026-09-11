Una copa, dos historias y una vieja conexión: Lawn Tennis y Natación definen el Interior B

Lawn Tennis todavía no tenía rugby cuando una crisis interna de Natación y Gimnasia terminó cruzando para siempre la historia de los dos clubes. Corría 1961. Un grupo de jugadores del “Blanco” encontró del otro lado una nueva casa y fue protagonista del nacimiento de la disciplina en los “Benjamines”. Más de seis décadas después, aquel vínculo tendrá un capítulo impensado: estarán frente a frente para definir el Torneo del Interior B, que se jugará mañana, desde las 15.30, en La Caldera del Parque.