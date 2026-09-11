Una copa, dos historias y una vieja conexión: Lawn Tennis y Natación definen el Interior B
El “Blanco” buscará el primer título nacional de su historia frente a los “Benjamines”, campeones del certamen en 2004. Una final tucumana cargada de historia, con dos capitanes que anticipan una batalla física y mental.
Resumen para apurados
- Tucumán Lawn Tennis y Natación y Gimnasia disputarán este sábado en La Caldera del Parque la final del Torneo del Interior B para definir al nuevo campeón de rugby.
- Con historias ligadas desde 1961, los Benjamines buscan repetir el título de 2004, mientras que el Blanco llega tras vencerlo en el Regional y busca su primera corona nacional.
- La inédita definición tucumana otorgará a Natación su ansiado primer cetro nacional o consolidará el ciclo hegemónico de Lawn Tennis tras su serie de coronaciones recientes.
Lawn Tennis todavía no tenía rugby cuando una crisis interna de Natación y Gimnasia terminó cruzando para siempre la historia de los dos clubes. Corría 1961. Un grupo de jugadores del “Blanco” encontró del otro lado una nueva casa y fue protagonista del nacimiento de la disciplina en los “Benjamines”. Más de seis décadas después, aquel vínculo tendrá un capítulo impensado: estarán frente a frente para definir el Torneo del Interior B, que se jugará mañana, desde las 15.30, en La Caldera del Parque.
La final será inédita entre tucumanos y enfrentará, además, dos ambiciones diferentes. Lawn Tennis buscará repetir una conquista que ya conoce, 22 años después del título conseguido en 2004. Natación intentará romper una barrera que todavía permanece en pie: nunca pudo celebrar un título nacional.
“Es un objetivo que hace varios años intentamos como club y creo que es la vez que estamos más cerca. Trataremos de hacer todo lo posible para que venga de nuestro lado esta vez”, explicó Matías Orlande, capitán de Natación.
Dos historias diferentes
Lawn Tennis sabe lo que significa conquistar el Interior B. En 2004 derrotó 16-13 a Jockey de Villa María y se convirtió en el primer representante tucumano en ganar la competencia. Dos décadas después, el club atravesó uno de los períodos más exitosos de su historia.
En 2024 conquistó el Regional del NOA, el Torneo del Interior A y coronó aquella campaña venciendo a Alumni para quedarse con el Nacional de Clubes. Esa experiencia también aparece detrás de la ambición de un plantel que se acostumbró a disputar partidos decisivos.
“Cada torneo que jugamos tenemos el objetivo de llegar a competir el último partido. Por lo que venimos ganando, por lo que ya nos tocó ganar y por seguir queriendo dejar al club lo más alto posible, este torneo es muy importante”, aseguró Stefano Ferro, capitán de Lawn Tennis.
Natación llega desde otro lugar. El “Blanco” incorporó el rugby en 1941 y fue uno de los protagonistas del nacimiento de la Unión de Rugby del Norte tres años después. Su historia provincial incluye 10 Anuales y el Regional del NOA de 2017, pero todavía conserva una cuenta pendiente fuera de Tucumán.
“Si logramos levantar la copa va a ser un gran logro para el club, entendiendo que todavía no tenemos títulos nacionales. Toda la gente viene hace muchos años con esa ilusión”, señaló Orlande.
Un aviso siete días antes
El calendario agregó otro condimento. Apenas una semana antes de la final, Natación y Lawn Tennis se enfrentaron por el Regional del NOA.
Los “Benjamines” llegaron a construir una diferencia de 21-3, pero Natación reaccionó durante el complemento y terminó imponiéndose 31-27. El resultado dejó advertencias de los dos lados, aunque el contexto será completamente diferente cuando vuelvan a verse las caras.
“El primer tiempo nuestro no fue bueno, entramos medio dormidos y eso tenemos que tratar de que no pase. No todas las veces se pueden remontar los partidos”, reconoció Orlande. Al mismo tiempo, destacó una característica que pretende repetir en la final. “Lo jugamos hasta el último minuto, que es lo que siempre tratamos de hacer”, indicó.
Ferro tampoco espera demasiadas sorpresas. “Jugamos varias veces por nuestro torneo. Sabemos que va a ser un partido durísimo y que hay que trabajar los 80 minutos”, afirmó.
El antecedente inmediato se suma a una particularidad de los últimos años. Cuando el clásico llegó a instancias decisivas, Natación consiguió inclinar la balanza: derrotó a Lawn Tennis en la final del Regional 2017, volvió a hacerlo en la definición del Anual 2024 y también lo eliminó en las semifinales del Regional 2025 y del Anual 2026.
Una final que puede resolverse por detalles
Hasta en el partido que imaginan coinciden los capitanes. Intensidad, contacto, formaciones fijas y poco margen para equivocarse aparecen entre las claves de una definición que promete exigirlos durante los 80 minutos.
“Creo que va a contar cada detalle. Se lo va a terminar llevando el que haga mejor las cosas y sea más fino”, anticipó Ferro.
Orlande agregó un factor que difícilmente aparezca en las estadísticas. “Los dos equipos van a intentar ser protagonistas. Las formaciones fijas van a ser muy importantes y siempre pienso que la parte mental es lo que termina ayudando a que las cosas se den”, explicó.
La ansiedad también será parte de la previa. Ferro, que llevará la cinta de capitán de los “Benjamines”, asumió como parte de su tarea mantenerla bajo control. “Es un orgullo ser capitán de Lawn Tennis. Hay que tratar de llevar tranquilidad a los jugadores, calmar un poco esa ansiedad durante la semana y explotarla en el partido”, señaló.
Los dos llegan desde lugares diferentes. Natación persigue una copa que nunca pudo levantar. Lawn Tennis quiere recuperar un título que conquistó hace 22 años y sumar otro capítulo a una etapa marcada por las vueltas olímpicas.
Pero antes de convertirse en rivales, sus historias ya estaban entrelazadas. En 1961, una ruptura dentro de Natación ayudó a encender el rugby de Lawn Tennis. Sesenta y cinco años después, aquel vínculo volverá a reunirlos. Esta vez habrá una copa en el medio y sólo uno podrá llevársela.