Ángel de Brito confirmó que Andrés Gil engañó a Cande Vetrano con Gimena Accardi

El enojo de Cande Vetrano

En 2015, Cande Vetrano viajó a España y se hospedó –por intervención del conductor Santi Talledo– en la casa de Andrés Gil, que se encontraba allí grabando una novela. Desde entonces, los actores no dejaron de frecuentarse. En 2024 nació Pino, el hijo de la pareja, y en 2025 estalló el escándalo de las infidelidades que terminó con la separación de Accardi y Vázquez y, por poco, también con la de Vetrano y Gil.