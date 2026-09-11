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Ángel de Brito confirmó que Andrés Gil engañó a Cande Vetrano con Gimena Accardi

Ángel de Brito reveló que el vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil fue real y explicó sus consecuencias.

Ángel de Brito confirmó que Andrés Gil engañó a Cande Vetrano con Gimena Accardi
Foto: Instagram/andresgill
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel de Brito confirmó este jueves en televisión que Andrés Gil le fue infiel a Cande Vetrano con Gimena Accardi, validando los rumores que circularon durante meses.
  • El affaire provocó la separación de Accardi y Nico Vázquez, además del aislamiento de la actriz del grupo de amigas de Casi Ángeles, que respaldó a Vetrano tras la traición.
  • Aunque Vetrano y Gil continúan juntos por la crianza de su hijo recién nacido, persisten las tensiones de pareja y la fractura definitiva en el círculo de amistades famosas.
Resumen generado con IA

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estuvo marcada por los rumores de infidelidad. Aunque en un principio no se blanquearon, terminaron saliendo a la luz y cobrando notoriedad pública. A pesar de que pasó más de un año de la ruptura, a meses del episodio siguen dándose a conocer datos que confirman aún más infidelidades y que involucran a otras figuras públicas.

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En 2025 se habló de un amorío entre Accardi y Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano –excompañera de Accardi en “Casi Ángeles”– y padre de su hijo. En ese momento, los rumores fueron negados por la pareja, aunque Vetrano mostró claras señales de desconfianza y dolor. Este jueves, Ángel de Brito confirmó que el vínculo entre Accardi y Gil sí llegó a concretarse.

Gimena Accardi, alejada de sus amigas

A fines de agosto, Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro, Brasil. Del evento participó un gran grupo de sus amigas. Cabe destacar que la cantante reúne a algunas de las más conocidas actrices de “Casi Ángeles”, la novela que protagonizó. La gran ausente fue Accardi, lo que se interpretó como un claro rechazo del resto del grupo, debido a la infidelidad.

“Lo de Gime era obvio porque iba a todos los cumpleaños de todas (las ex «Casi Ángeles») y porque la limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos”, explicó el periodista Pepe Ochoa en LAM. Todo el grupo –que incluye a Lali y a María del Cerro– habría quedado del lado de Cande Vetrano por “especulaciones” sobre la supuesta infidelidad, según Ochoa.

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Pero De Brito se encargó de desmentir que fueran especulaciones. “Especulación no, porque el vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena”, aseguró el conductor, contando que ese fue el motivo por el que la ex pareja de Nicolás Vázquez terminó alejándose de sus amigas. “Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas. Duró unos meses”, detalló.

El enojo de Cande Vetrano

En 2015, Cande Vetrano viajó a España y se hospedó –por intervención del conductor Santi Talledo– en la casa de Andrés Gil, que se encontraba allí grabando una novela. Desde entonces, los actores no dejaron de frecuentarse. En 2024 nació Pino, el hijo de la pareja, y en 2025 estalló el escándalo de las infidelidades que terminó con la separación de Accardi y Vázquez y, por poco, también con la de Vetrano y Gil.

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Aunque decidieron solucionar sus problemas, el periodista Juan Etchegoyen aseguró en Radio Mitre que Vetrano sigue desconfiando y que, si no hubo una separación hasta ahora, fue solo por cuidar al pequeño Pino.

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