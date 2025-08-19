El tercero en discordia de Gime Accardi y Nico Vázquez: estas son las pistas que dio Ángel de Brito

La noticia de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi tomó un giro inesperado. Después de que se confirmara la ruptura, el periodista Ángel de Brito aseguró en el programa LAM que el verdadero motivo detrás de la separación no es otro que una infidelidad por parte de la actriz.
Contrario a los rumores iniciales que señalaban al actor, De Brito fue contundente: "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo". El conductor afirmó que esta información es un "secreto a voces" en el medio y que es el verdadero detonante de la ruptura de una de las parejas más queridas del espectáculo.
Las pistas sobre el tercero en discordia
Aunque De Brito no reveló el nombre del presunto amante, tanto él como su compañera Yanina Latorre soltaron varias pistas que encendieron la especulación. Latorre insinuó que la relación "todo indicaría que sigue" activa, lo que agrega un nuevo nivel al drama.
El presentador de LAM deslizó una pista crucial: la persona señalada es "un compañero de trabajo" de Accardi. Esto lleva a muchos a pensar que podría estar relacionado con la obra que dirige Nico Vázquez. Para sumar más leña al fuego, Yanina Latorre agregó que el supuesto amante está "casado" y que Accardi "conoce a la mujer" de este hombre.
La versión de la actriz
Ante la ola de especulaciones, Gimena Accardi rompió el silencio para desmentir la versión que circulaba en los medios. La actriz negó que el supuesto tercero en discordia fuera una persona famosa o alguien del medio artístico. En su defensa, aseguró que se trata de un chico "random" al que ya ni siquiera sigue en Instagram, buscando así desacreditar los rumores de una relación con un colega.
A pesar de su aclaración, las dudas persisten entre los seguidores y los periodistas de espectáculos, que se preguntan si su versión es suficiente para cerrar la polémica o si es una estrategia para proteger la identidad de la persona involucrada.