El tercero en discordia de Gime Accardi y Nico Vázquez: estas son las pistas que dio Ángel de Brito

Contrario a los rumores iniciales que señalaban al actor, De Brito fue contundente: "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo". El conductor afirmó que esta información es un "secreto a voces" en el medio y que es el verdadero detonante de la ruptura de una de las parejas más queridas del espectáculo.