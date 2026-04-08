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Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron en el velorio de Alejandro Farrell: entre la tristeza y el respeto

Los actores coincidieron en la despedida de Alejandro Farrell y protagonizaron un momento cargado de emoción, respeto y cercanía tras su mediática separación.

Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron en el velorio de Alejandro Farrell Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron en el velorio de Alejandro Farrell La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron este martes en el velorio del representante Alejandro Farrell en Buenos Aires para despedir a una figura clave de sus carreras.
  • Tras separarse en julio luego de 18 años, los actores compartieron gestos de afecto y respeto durante la ceremonia privada que despidió al influyente creador de la Agencia Farrell.
  • El encuentro destaca la madurez del vínculo entre ambos artistas y el enorme legado de Farrell en la industria del espectáculo, uniendo a figuras clave a pesar de sus rupturas.
Resumen generado con IA

La industria del espectáculo en Argentina despidió a una de sus figuras más influyentes: Alejandro Farrell, histórico representante y creador de la Agencia Farrell, falleció y generó un fuerte impacto entre artistas y colegas. Su despedida se realizó el martes en un ámbito reservado, aunque con la presencia de numerosas personalidades que quisieron rendirle homenaje.

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En ese contexto, todas las miradas se posaron sobre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes coincidieron en el lugar tras su separación. A pesar del distanciamiento sentimental, ambos compartieron un momento de cercanía atravesado por la emoción y el recuerdo de quien fue una figura clave en sus carreras.

El inesperado reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi en un doloroso momento El inesperado reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi en un doloroso momento El Litoral

El último adiós a Alejandro Farrell reunió a figuras y dejó una imagen inesperada

La ceremonia, marcada por el recogimiento y el dolor, tuvo como protagonistas a distintos referentes del ambiente artístico. Entre ellos, Vázquez y Accardi llamaron la atención al mostrarse unidos en un momento tan sensible. Aunque cada uno llegó por su lado, la despedida propició un encuentro sincero.

Durante el responso, se los vio intercambiar palabras, abrazarse y acompañarse, en una escena que reflejó el vínculo que aún conservan. La pérdida de Farrell, a quien muchos llamaban con cariño “Alecito”, funcionó como punto de encuentro y dejó en evidencia que, más allá de la ruptura, persiste el respeto mutuo.

La relación entre ambos había llegado a su fin en julio de 2025, luego de 18 años juntos, generando sorpresa entre sus seguidores. Sin embargo, este reencuentro mostró que, frente a una pérdida significativa, los lazos construidos a lo largo del tiempo pueden mantenerse vigentes más allá de las circunstancias personales.

Temas Nicolas VazquezGimena Accardi
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