Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron en el velorio de Alejandro Farrell: entre la tristeza y el respeto

La industria del espectáculo en Argentina despidió a una de sus figuras más influyentes: Alejandro Farrell, histórico representante y creador de la Agencia Farrell, falleció y generó un fuerte impacto entre artistas y colegas. Su despedida se realizó el martes en un ámbito reservado, aunque con la presencia de numerosas personalidades que quisieron rendirle homenaje.