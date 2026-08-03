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Quién es Seven Kayne, el novio de 27 años de Gimena Accardi

Con millones de reproducciones en plataformas y colaboraciones con artistas reconocidos, Seven Kayne también encontró el amor junto a Gimena Accardi.

Quién es Seven Kayne, el novio de 27 años de Gimena Accardi
Foto: Instagram/sevenkayne
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Gimena Accardi oficializó este año su romance con el trapero Seven Kayne tras conocerse en la grabación de una serie en Buenos Aires.
  • La relación surgió mientras filmaban una ficción para Shorta. Accardi terminó una pareja de casi dos décadas, mientras Kayne consolida su carrera en la música urbana.
  • El blanqueo del noviazgo durante su viaje a Madrid marca el inicio de un nuevo capítulo mediático en la vida de la actriz y potencia la visibilidad del músico.
Resumen generado con IA

Después de una relación de casi dos décadas con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi dio el salto y formó una pareja nuevamente. En abril de este año, la actriz blanqueó su romance con Seven Kayne, un trapero 14 años menor que ella con quien grabó una novela vertical para la plataforma Shorta, con producción de Olga y The Eleven Hub.

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Quién es Seven Kayne, el novio de 27 años de Gimena Accardi Foto: Instagram/sevenkayne

Quién es Seven Kayne, el novio de Gimena Accardi

Joaquín Cordovero es el nombre real de Seven Kayne. Nació en agosto de 1999 en Buenos Aires y es un trapero, actor y compositor conocido en la escena urbana. En 2017 saltó a la fama con el estreno de su primera canción, “Si te lastimé”. En su estilo se fusionan el trap, el rock y el rap.

En 2018 estrenó tres canciones más: “Atrapado”, “Lento” y “Tres Rosas”, con las que logró un gran número de reproducciones en YouTube y donde hoy reúne más de 1,23 millones de seguidores. En 2019 lanzó “Buenos Aires”, “Si no fue así”, “A mi manera” y “Una semana”.

En 2020 llegó a ser tendencia en Argentina con “Con otra”, que alcanzó dos millones de reproducciones en YouTube en sus primeras semanas y un millón más en Spotify.

Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

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Incursionó también en la fotografía y colaboró con artistas como Luck Ra. En su cuenta de Instagram cuenta con 1,3 millones de seguidores.

Cómo empezó la relación de Seven Kayne y Gimena Accardi

Los artistas se conocieron en el año 2025 mientras grababan la ficción erótica que se presentó en formato vertical en Shorta. Aunque inicialmente intentaron mantener la relación en un perfil bajo, sus primeras fotos juntos se filtraron en abril pasado mientras disfrutaban de un descanso en la Costa Atlántica.

La semana pasada compartieron una salida en Madrid, donde asistieron al show de Kanye West, hoy conocido como Ye. Accardi compartió imágenes de la pareja en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde vieron al rapero estadounidense. Ambos mostraron los looks que eligieron para presenciar el show.

Quién es Seven Kayne, el novio de 27 años de Gimena Accardi Foto: Instagram/sevenkayne

Aunque ya había rumores y especulaciones, la actriz no había confirmado el romance hasta su viaje a Madrid. Allí eligió mostrarse con naturalidad, disfrutando de los momentos de intimidad y de la compañía de su reciente novio.

La sugestiva foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que encendió rumores en redes

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Por otra parte, Cordovero cumplió años este sábado y su novia eligió celebrarlo en sus redes sociales con un posteo. Sobre una imagen en la que aparecía el músico, escribió su saludo: “Feliz cumpleaños baby, que siempre tengas motivos para celebrar”. Él también eligió compartir una imagen de ellos juntos. En una tirada de imágenes que cargó a su cuenta de Instagram, mostró una tierna escena en la que se los veía juntos y ella le hablaba al oído.

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