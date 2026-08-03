Quién es Seven Kayne, el novio de 27 años de Gimena Accardi

Por otra parte, Cordovero cumplió años este sábado y su novia eligió celebrarlo en sus redes sociales con un posteo. Sobre una imagen en la que aparecía el músico, escribió su saludo: “Feliz cumpleaños baby, que siempre tengas motivos para celebrar”. Él también eligió compartir una imagen de ellos juntos. En una tirada de imágenes que cargó a su cuenta de Instagram, mostró una tierna escena en la que se los veía juntos y ella le hablaba al oído.