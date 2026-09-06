Postales de un domingo frío y blanco en El Infiernillo y en Tafí del Valle

El pronóstico anticipaba temperaturas bajo cero para toda la región de los Valles Calchaquíes y, finalmente, esas predicciones se cumplieron este domingo. Con mayoría de escarcha, y algo de garrotillo, El Infiernillo y las zonas altas de Tafí del Valle amanecieron cubiertas de blanco y con una densa nubosidad, que hizo imposible la visibilidad dentro del dique La Angostura.
De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en los valles tafinistos fue de -3 °C. Para el resto de la jornada se espera cielo parcialmente nuboso y una temperatura máxima de 2 °C.
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