Postales de un domingo frío y blanco en El Infiernillo y en Tafí del Valle

El pronóstico anticipaba temperaturas bajo cero para toda la región de los Valles Calchaquíes y, finalmente, esas predicciones se cumplieron este domingo. Con mayoría de escarcha, y algo de garrotillo, El Infiernillo y las zonas altas de Tafí del Valle amanecieron cubiertas de blanco y con una densa nubosidad, que hizo imposible la visibilidad dentro del dique La Angostura.