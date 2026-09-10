Victoria Vannucci contó detalles de las fiestas sexuales a las que asistía en Europa

Resumen para apurados
- Victoria Vannucci reveló en una entrevista que asistió junto a Matías Garfunkel a exclusivas fiestas sexuales anuales en castillos de Europa para compartir con el jet set.
- Los eventos contaban con estrictas normas de consentimiento y sobriedad. La exmodelo detalló la organización del lugar y mencionó la presencia de figuras como Carla Bruni.
- Las confesiones reavivan el interés mediático sobre el pasado de la expareja y causan impacto público por involucrar a reconocidas personalidades del ámbito internacional.
Victoria Vannucci volvió a hablar sobre un tema que durante años estuvo rodeado de rumores: las fiestas sexuales a las que, según aseguró, asistía en Europa junto a su entonces esposo, Matías Garfunkel.
A principios de 2024, la ex modelo se refirió a esas experiencias durante una entrevista con Tamara Pettinato, en el programa Ella empezó. Allí confirmó su participación en esos encuentros y contó algunos detalles sobre cómo eran y dónde se realizaban.
“Sí, totalmente. Y eran muy interesantes eh, muy interesantes”, respondió cuando le preguntaron por las versiones que habían circulado sobre su presencia en reuniones privadas con integrantes del jet set internacional.
Según explicó, no se trataba de encuentros improvisados. “Se hacían una vez por año y eran en castillos. No era algo así nomás, no. Era algo importante”, relató.
Los castillos y las reglas de los encuentros
Vannucci también recordó algunos de los lugares en los que se realizaban las reuniones. “Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a uno en Holanda. No sabés lo que era”, contó.
De acuerdo con su relato, los invitados disponían de espacios preparados especialmente para la ocasión. “Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación. El que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren”, describió.
Durante la entrevista, además, mencionó a algunas personas que, según afirmó, participaban de esos encuentros. Entre ellas nombró a Carla Bruni, cantante francesa y esposa del ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy.
“Gente importante. Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya no es más el presidente, esta cantante Carla Bruni”, afirmó.
Más allá de la libertad que, según Vannucci, existía para decidir con quién relacionarse, la exmodelo aseguró que había reglas que todos los asistentes debían respetar.
“Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona”, explicó.
El consentimiento, según remarcó, era otra de las condiciones centrales de esos encuentros. “Y claro que siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”, sostuvo.
Así, Vannucci describió reuniones que, según su versión, se realizaban una vez al año en imponentes castillos europeos, con espacios especialmente acondicionados y bajo determinadas normas para los participantes.