Daniela Celis contó qué es lo que más vergüenza le da durante la intimidad.

Daniela Celis, conocida como "Pestañela" desde su paso por "Gran Hermano", visitó el stream de Martín Cirio y Agoschina y se animó a hablar de un aspecto íntimo de su vida. Durante la charla, reveló qué situación le genera mayor vergüenza a la hora de tener relaciones sexuales y recordó una experiencia que marcó su inseguridad.