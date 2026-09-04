Daniela Celis contó qué es lo que más vergüenza le da durante la intimidad.

Resumen para apurados
- Daniela Celis reveló en un stream de Martín Cirio que no se desnuda por completo en la intimidad debido a la inseguridad que le provoca la cicatriz de su cesárea.
- Tras ser madre de gemelos, la mediática explicó que un hombre criticó la marca quirúrgica en el pasado, lo que intensificó sus complejos corporales en las relaciones sexuales.
- Pese a sus inseguridades, Celis confirmó la extensión de su participación en la obra teatral "Sex" por un mes más, consolidando su presencia en la escena artística.
Daniela Celis, conocida como "Pestañela" desde su paso por "Gran Hermano", visitó el stream de Martín Cirio y Agoschina y se animó a hablar de un aspecto íntimo de su vida. Durante la charla, reveló qué situación le genera mayor vergüenza a la hora de tener relaciones sexuales y recordó una experiencia que marcó su inseguridad.
Después de convertirse en mamá de dos hijos, la influencer reconoció que todavía tiene algunas incomodidades relacionadas con su cuerpo. En ese contexto, contó que hay una prenda que prefiere mantener puesta durante los encuentros íntimos.
"Yo no hago el amor, por ejemplo, sin bombacha", reveló Pestañela.
Ante la sorpresa de los conductores, explicó el motivo de su decisión. "Por la cicatriz de la cesárea tengo muchos problemas", contó Daniela. Según describió, la marca es grande y eso le provoca incomodidad cuando tiene que mostrarse completamente desnuda.
La ex participante de "Gran Hermano" también recordó una situación puntual que profundizó esa inseguridad. Según relató, en una oportunidad estuvo con un hombre que reparó en su cicatriz y reaccionó de una manera que la hizo sentir muy mal.
"Me ha pasado con uno que me dijo: ‘Ay, ¿qué es esto?’", contó. La actitud de esa persona la tomó por sorpresa y tuvo un fuerte impacto emocional en ella. "Me hizo sentir remal. Y ahí dije: ‘Nunca más me saco la tanga delante de nada’", relató.
Seguirá en “Sex”
Mientras continúa con sus proyectos profesionales, Daniela también confirmó una noticia relacionada con su participación en la obra "Sex". A través de sus redes sociales anunció que seguirá formando parte del elenco al menos durante un mes más.
La mediática expresó su alegría mediante varias historias en las que compartió videos de la puesta teatral. En uno de los clips aparece protagonizando uno de los bailes más sensuales del espectáculo.
"Da cátedra", se lee en uno de los posteos que compartió. En otro de los videos, una de las presentadoras de los participantes de la obra destaca: "Ese cuerpo tallado".
Junto con las imágenes, "Pestañela" contó cuándo descubrió que participar de "Sex" podía convertirse en el trabajo de sus sueños.
"Un día hace 4 años atrás fui de invitada, con mis hermanitos de GH, a ver Sex, salí de ahí con la cabeza volada, manifestando poder ser parte. Hasta que un día me llegó el mensaje de José. Por supuesto fue un SÍ rotundo, prometiendo dar todo de mí Y MÁS", escribió.