Victoria Vanucci reveló que sus hijos no van al colegio y explicó cuál es el método que utiliza para educarlos

“¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor? Yo evidentemente no tenía el alma de profesora, entonces mi ex me ayudaba”, precisó sobre este particular método. "Con mi ex armamos un plan, yo me iba a trabajar y él se quedaba. Ahora me involucré más desde que vendí los restaurantes", comentó la empresaria.