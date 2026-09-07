El abogado de los padres de Tini Stoessel habló sobre la dura interna familiar

Consultado sobre la existencia de revisiones contables, el profesional desmintió cualquier irregularidad: “Primero quiero aclarar que no hay sobre la persona de Alejandro ni sobre la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud de documentación que Alejandro le brindó al apoderado de Tini... Y más allá de eso no hubo ningún inconveniente. Por eso, todo lo que se dijo referente a que Alejandro retaseaba información, eso no existió. Alejandro desde el primer momento puso a disposición todo, porque no es la intención de Alejandro que se cree ningún tipo de conflicto, y menos con su hija”.