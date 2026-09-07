El abogado de los padres de Tini Stoessel habló sobre la dura interna familiar

Resumen para apurados
- El abogado de los padres de Tini Stoessel negó este jueves en TV anomalías contables, luego de que la artista apartara a su padre de su carrera por reclamos de autoría y gestión.
- Tini confirmó el corte de diálogo y disputas por marcas como su show Futttura. En tanto, la defensa de Alejandro Stoessel sostuvo que la rendición contable fue transparente.
- La ruptura laboral y afectiva redefine la gestión comercial de la artista y anticipa posibles litigios por la titularidad de los derechos y marcas creados durante su carrera.
La fractura familiar entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó una nueva e intensa jornada de declaraciones cruzadas. En medio de las versiones por la decisión de la cantante de desvincular profesionalmente a su padre, el abogado de la familia, Agustín Rodríguez, rompió el silencio para dar detalles del momento personal y judicial que atraviesa la pareja.
En diálogo con el programa Nuevo Día (Ciudad Magazine), el letrado reveló el estado de ánimo de Stoessel y Muzlera: “Lo están viviendo tranquilos desde todo lo que se dice, pero tristes por la situación”. Asimismo, enfatizó el impacto de las acusaciones mediáticas: “Preocupados porque en algunos medios se han dicho un montón de cosas, imputándole a Alejandro situaciones que realmente no ocurrieron. Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos. Y lógicamente, que en algunos lados estén imputándole acciones que él no hizo, le duele muchísimo”.
Consultado sobre la existencia de revisiones contables, el profesional desmintió cualquier irregularidad: “Primero quiero aclarar que no hay sobre la persona de Alejandro ni sobre la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud de documentación que Alejandro le brindó al apoderado de Tini... Y más allá de eso no hubo ningún inconveniente. Por eso, todo lo que se dijo referente a que Alejandro retaseaba información, eso no existió. Alejandro desde el primer momento puso a disposición todo, porque no es la intención de Alejandro que se cree ningún tipo de conflicto, y menos con su hija”.
Respecto del apartamiento del productor en el equipo de la estrella pop, Rodríguez opinó: “Evidentemente, Tini quiere darle otro camino a su carrera. Hay etapas que se terminan, pero no tienen por qué terminar mal ni mucho menos. Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro. Lo que no cabe duda es que Alejandro fue un factor muy importante en la carrera de Tini”.
Sin embargo, la postura de la artista dista del clima pacificador que intenta transmitir la defensa. Este jueves, al aire de LAM (América), el periodista Ángel de Brito reveló los categóricos mensajes que la cantante le hizo llegar a su entorno más íntimo: “Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados’”.
En esa misma comunicación, la intérprete expuso la complejidad del trance que le toca afrontar y la disputa por la autoría y titularidad de sus proyectos: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida. Estoy trabajando gratis por mi público”. A su vez, remarcó de manera tajante que su espectáculo Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, asegurando que ella escribió cada detalle, editó cada pantalla y video, y que, pese a su autoría, la marca figura registrada a nombre de su padre.