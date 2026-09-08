Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre 2026: la nueva grilla salarial

Los encargados de edificios reciben en septiembre un nuevo refuerzo salarial, de acuerdo con el esquema acordado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empleadoras. La paritaria contempla aumentos porcentuales y sumas fijas remunerativas de $25.000 que se incorporaron de manera acumulativa durante el trimestre.