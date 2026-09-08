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Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre 2026: la nueva grilla salarial

La paritaria contempla aumentos porcentuales y sumas fijas remunerativas.

Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre 2026
Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre de 2026, los encargados de edificios de Argentina cobran un extra de $25.000 tras el acuerdo paritario de FATERYH para sostener el poder adquisitivo.
  • La paritaria del CCT 589/10 sumó subas de 2% en julio y 1,9% en agosto, junto a tres cuotas fijas remunerativas mensuales de $25.000 que acumulan $75.000 en el trimestre.
  • La actualización salarial abarca a todas las categorías del sector a nivel nacional e incidirá de forma directa en el cálculo de las próximas expensas comunes.
Resumen generado con IA

Los encargados de edificios reciben en septiembre un nuevo refuerzo salarial, de acuerdo con el esquema acordado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empleadoras. La paritaria contempla aumentos porcentuales y sumas fijas remunerativas de $25.000 que se incorporaron de manera acumulativa durante el trimestre.

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 589/10 y establece un esquema de recomposición para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

La negociación fue encabezada por Víctor Santa María, secretario general de FATERYH y del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre 2026

El acuerdo salarial establece que durante septiembre se incorpora un nuevo tramo de $25.000 a la suma fija remunerativa mensual que perciben los trabajadores.

De esta manera, el esquema acordado para el trimestre combina incrementos porcentuales sobre los salarios básicos con refuerzos fijos remunerativos.

La referencia para los porcentajes es el salario básico correspondiente a la cuarta categoría, mientras que los incrementos se trasladan proporcionalmente al resto de las categorías y a los adicionales establecidos por el convenio.

Grilla salarial de encargados de edificios 2026

El cronograma de aumentos acordado para el trimestre quedó establecido de la siguiente manera:

Julio de 2026: aumento del 2% sobre el salario básico de junio correspondiente a la cuarta categoría, con aplicación proporcional al resto de las categorías. Además, se incorporó una suma fija remunerativa de $25.000.

Agosto de 2026: incremento del 1,9% sobre la base salarial de julio. También se agregó una nueva suma fija remunerativa de $25.000.

Septiembre de 2026: se suma otro refuerzo de $25.000 a la asignación fija remunerativa mensual.

Por lo tanto, las sumas fijas incorporadas durante el trimestre alcanzan $75.000 acumulados, además de los aumentos porcentuales aplicados sobre las remuneraciones.

A quiénes alcanza el aumento de septiembre

La recomposición salarial alcanza a los trabajadores de edificios comprendidos en el CCT 589/10, con aplicación sobre las distintas categorías del convenio.

Los porcentajes acordados toman como referencia la cuarta categoría y se trasladan de manera proporcional al resto del escalafón. También impactan sobre los adicionales contemplados en el convenio colectivo.

Qué dijo Víctor Santa María sobre el aumento

Tras el cierre de la paritaria, Víctor Santa María destacó el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector y defender las condiciones laborales.

El titular del SUTERH afirmó que la organización mantiene su compromiso con la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores, así como con la estabilidad laboral y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Encargados de edificios: cómo queda el aumento salarial

Con el acuerdo vigente para el trimestre julio-septiembre, los trabajadores acumulan dos incrementos porcentuales —2% en julio y 1,9% en agosto— y tres sumas fijas remunerativas de $25.000, correspondientes a cada uno de los meses del período.

El esquema representa una recomposición que impacta en los salarios de los encargados de edificios de todo el país alcanzados por el convenio colectivo.

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