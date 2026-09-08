Para qué sirve poner unas gotas de limón en el termo antes de preparar el mate

Resumen para apurados
- Usuarios en Argentina aplican el truco de verter gotas de limón en el termo al cebar mate para aportar un sutil aroma cítrico y atenuar olores residuales.
- La práctica consiste en echar unas pocas gotas antes del agua caliente. Especialistas aclaran que no desintoxica ni reemplaza la limpieza profunda del termo.
- El hábito gana adeptos entre consumidores, delimitando su función al plano gustativo y derribando falsos mitos sobre supuestas propiedades mágicas o desintoxicantes.
Preparar el mate es parte de la rutina de millones de personas y, alrededor de esta costumbre, aparecen distintos trucos caseros para modificar el sabor o conservar mejor los elementos que se utilizan. Uno de ellos consiste en poner unas gotas de limón en el termo antes de cargar el agua para cebar.
Aunque no es un paso necesario para preparar un buen mate, quienes incorporaron esta práctica aseguran que puede aportar un aroma y un sabor cítrico muy suaves. Además, al limón se le atribuye una posible utilidad para disminuir algunos olores o sabores que pueden quedar en el recipiente después de varios usos.
Para qué sirve poner limón en el termo
La principal razón para agregar unas gotas de jugo de limón es darle al agua un leve toque cítrico. Al utilizar una cantidad pequeña, el sabor no necesariamente resulta invasivo, sobre todo cuando se combina con una yerba de sabor intenso.
También existe la idea de que la acidez del limón puede ayudar a remover determinados residuos y reducir olores que quedan en el interior del termo. Sin embargo, es importante aclarar que unas pocas gotas incorporadas al agua no reemplazan la limpieza del recipiente.
Para mantener el termo en buenas condiciones, es necesario lavarlo y secarlo correctamente después de utilizarlo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
¿El limón hace que el mate sea más saludable?
Agregar limón al agua del mate no transforma la infusión en una bebida con propiedades especiales. Tampoco existen pruebas de que unas gotas tengan un efecto “desintoxicante” o que permitan limpiar el organismo.
El limón contiene vitamina C y otros compuestos, pero la cantidad que se incorpora al utilizar apenas unas gotas es reducida. Por eso, conviene tomar con cautela las afirmaciones que atribuyen grandes beneficios para la salud a este sencillo truco.
Cómo usar limón en el termo para preparar mate
Quienes quieran probar esta alternativa pueden colocar unas pocas gotas de jugo de limón en el termo antes de incorporar el agua destinada a cebar el mate. No es necesario utilizar una cantidad abundante: si el jugo es excesivo, la acidez puede modificar demasiado el sabor de la yerba y terminar opacando sus características.
Además, el limón debe considerarse simplemente un recurso para aportar un toque diferente al agua y no un método de limpieza. La higiene habitual del termo continúa siendo fundamental para evitar la acumulación de residuos y olores.