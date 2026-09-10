Marina Calabró contó cómo fue presenciar la pelea entre Viale y Samid en 2002

El 10 de enero de 2002, dos hombres se pelearon a trompadas limpia en la televisión en vivo. La transmisión se hacía desde América TV y una discusión sobre la crisis económica terminó en un enfrentamiento entre el conductor Mauro Viale y el empresario de la carne, Alberto Samid. El episodio quedó para la memoria. Lo que poco se repite es que, como una de las panelistas del programa de Viale, estaba Marina Calabró, que vio gran parte de la pelea, sentada en su escritorio sin inmutarse.