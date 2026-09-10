Marina Calabró contó cómo fue presenciar la pelea entre Viale y Samid en 2002

Resumen para apurados
- Marina Calabró relató en televisión por qué se quedó inmóvil durante la histórica pelea en vivo entre Mauro Viale y Alberto Samid, ocurrida en América TV en 2002.
- La periodista explicó que el shock la paralizó y reveló detalles inéditos, como la negativa de Lito Pintos a intervenir y la orden de salir al aire tras el violento cruce.
- El testimonio aporta una mirada inédita sobre uno de los episodios más icónicos de la TV argentina, desmitificando el detrás de escena de este histórico suceso mediático.
El 10 de enero de 2002, dos hombres se pelearon a trompadas limpia en la televisión en vivo. La transmisión se hacía desde América TV y una discusión sobre la crisis económica terminó en un enfrentamiento entre el conductor Mauro Viale y el empresario de la carne, Alberto Samid. El episodio quedó para la memoria. Lo que poco se repite es que, como una de las panelistas del programa de Viale, estaba Marina Calabró, que vio gran parte de la pelea, sentada en su escritorio sin inmutarse.
Este miércoles a la noche, Calabró estuvo como invitada en “Otro día más perdido”, el programa de Mario Pergolini. Allí recordó cómo vivió la pelea y aseguró que su falta de reacción se debió a un impedimento para entender lo que ocurría y no a la apatía que se había entendido en un principio.
Los detalles de la pelea entre Viale y Samid
El tape de la pelea no podía faltar en “Otro día más perdido”. Mientras se reproducía, Pergolini comentaba incrédulo que Calabró no se hubiera movido. Para justificarse, la periodista explicó que creía que la escena “no estaba pasando”. “Pensaba que era mi cabeza que estaba flasheando, te juro que pensaba: ‘Esto no está ocurriendo’”, le dijo entre risas.
Además, contó detalles coloridos que no llegaron a verse. Su compañero de programa, otro de los panelistas de “Impacto a las 12”, Lito Pintos, también presenciaba la pelea. Al igual que Calabró, durante los primeros puñetazos quedó inmóvil, hasta que ella intervino pidiéndole que los separara.
“Empezó a sacarse el saco. ¡Lo que tardó en sacarse el saco!”, contó Calabró, imitando los lentos movimientos del periodista. Pero Pintos terminó negándose a intervenir. “Me dijo algo que nunca conté, por lealtad a Lito Pintos. Lo voy a parafrasear. Me dijo: ‘Dejalos que se arreglen entre ellos’”, dijo la hija del humorista.
Qué pasó después de la pelea entre Viale y Samid
El programa siguió después del violento cruce. Antes de ir a la pausa, un grupo de personas intentó entrar a escena para separarlos. Entre ellos, un hombre quedó registrado pateando a alguien más que se había caído. “Se sabía que era alguien que venía con Samid”, contó Calabró, contrariando las especulaciones que señalaban a un responsable de América que había aprovechado la oportunidad para desquitarse.
Después del corte, la productora del programa se detuvo a hablar con Viale en uno de los pasillos del canal. “Salimos del estudio. Estaba Mauro contra una pared, con un pie apoyado. Estaba la productora hablándole y me dice: ‘Vos andá y explicá el corralito y la cuasimoneda’”, reveló Calabró sobre el post-pelea. Después aseguró que no volvió a ver ese clip porque no sabía lo que estaba diciendo, en una época en que las búsquedas rápidas por celular no estaban tan aceitadas. “Algo habré dicho, pero no recuerdo qué”, cerró.