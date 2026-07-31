Marina Calabró habló de su relación con Rolando Barbano y admitió ser celosa

Resumen para apurados
- Marina Calabró admitió en su programa de radio en El Observador que siente celos en su relación con Rolando Barbano debido a una inseguridad personal, tras comentar un video viral.
- La periodista aclaró que su pareja no le da motivos y que jamás revisaría un celular ni pediría ubicación, diferenciándose de conductas extremas y relaciones pasadas.
- La declaración muestra un cambio en la dinámica afectiva de Calabró, quien reafirmó su confianza total en Barbano pese a admitir estar más atenta que en otros vínculos.
A más de un año y medio de haber oficializado su relación con Rolando Barbano, Marina Calabró habló sobre el presente de su noviazgo y reveló que, a diferencia de lo que le ocurrió en vínculos anteriores, hoy experimenta celos.
Durante su programa en El Observador, la periodista abordó el tema luego de que su equipo de Calabró 1079 comentara el video viral de un conductor de Uber cuyo vehículo no tenía asiento de acompañante porque, según trascendió, su novia lo habría retirado para impedir que otra mujer viajara junto a él.
Ese episodio dio lugar a una reflexión sobre su propia relación. "La verdad que yo no soy celosa, pero con Rolando he sido o soy un poquito más celosa que en el promedio general", reconoció.
Luego explicó que esa sensación no responde a ninguna actitud de su pareja. "No sé, no es algo puntual porque además él no me da motivos. Es como que estoy más atenta con él de lo que estuve en otros vínculos que no me ha importado nada", confesó.
Consultada sobre si esos celos tienen que ver con un enamoramiento más profundo que en relaciones anteriores, Calabró respondió: "Es lo intangible, no te lo puedo explicar".
"Jamás en mi vida revisé un celular"
Durante la charla, la periodista también marcó diferencias con el episodio protagonizado por Flor Vigna, quien descubrió que Luciano Castro le había sido infiel con Griselda Siciliani tras revisar su teléfono.
En ese sentido, dejó en claro cuáles son sus límites dentro de una relación. "Jamás en mi vida revisé un celular, ni lo haría, tampoco le pediría la ubicación", afirmó.
Más adelante profundizó sobre el origen de sus emociones y aclaró que no tienen que ver con una falta de confianza hacia Barbano. "Es esto de que si lo veo en una situación que no me cierra me hace más ruido de lo que me hubiera hecho con otra persona".
Finalmente, admitió que esos pensamientos nacen más de una inseguridad personal que de una sospecha sobre su pareja. "Yo estoy hablando de cosas que a veces están en tu cabeza y que no existen, porque confío al 100%. Es más mi inseguridad que la confianza. Si yo desconfío de alguien no puedo estar", concluyó.