EspectáculosTV, Cine y Series

Marina Calabró habló de su relación con Rolando Barbano y admitió ser celosa

La periodista habló con sinceridad sobre su noviazgo y sorprendió al admitir que, por primera vez, experimenta celos con una pareja, aunque aclaró que confía plenamente en él.

Marina Calabró y Rolando Barbano
Marina Calabró y Rolando Barbano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marina Calabró admitió en su programa de radio en El Observador que siente celos en su relación con Rolando Barbano debido a una inseguridad personal, tras comentar un video viral.
  • La periodista aclaró que su pareja no le da motivos y que jamás revisaría un celular ni pediría ubicación, diferenciándose de conductas extremas y relaciones pasadas.
  • La declaración muestra un cambio en la dinámica afectiva de Calabró, quien reafirmó su confianza total en Barbano pese a admitir estar más atenta que en otros vínculos.
Resumen generado con IA

A más de un año y medio de haber oficializado su relación con Rolando Barbano, Marina Calabró habló sobre el presente de su noviazgo y reveló que, a diferencia de lo que le ocurrió en vínculos anteriores, hoy experimenta celos.

Durante su programa en El Observador, la periodista abordó el tema luego de que su equipo de Calabró 1079 comentara el video viral de un conductor de Uber cuyo vehículo no tenía asiento de acompañante porque, según trascendió, su novia lo habría retirado para impedir que otra mujer viajara junto a él.

Ese episodio dio lugar a una reflexión sobre su propia relación. "La verdad que yo no soy celosa, pero con Rolando he sido o soy un poquito más celosa que en el promedio general", reconoció.

Luego explicó que esa sensación no responde a ninguna actitud de su pareja. "No sé, no es algo puntual porque además él no me da motivos. Es como que estoy más atenta con él de lo que estuve en otros vínculos que no me ha importado nada", confesó.

Consultada sobre si esos celos tienen que ver con un enamoramiento más profundo que en relaciones anteriores, Calabró respondió: "Es lo intangible, no te lo puedo explicar".

"Jamás en mi vida revisé un celular"

Durante la charla, la periodista también marcó diferencias con el episodio protagonizado por Flor Vigna, quien descubrió que Luciano Castro le había sido infiel con Griselda Siciliani tras revisar su teléfono.

En ese sentido, dejó en claro cuáles son sus límites dentro de una relación. "Jamás en mi vida revisé un celular, ni lo haría, tampoco le pediría la ubicación", afirmó.

Más adelante profundizó sobre el origen de sus emociones y aclaró que no tienen que ver con una falta de confianza hacia Barbano. "Es esto de que si lo veo en una situación que no me cierra me hace más ruido de lo que me hubiera hecho con otra persona".

Finalmente, admitió que esos pensamientos nacen más de una inseguridad personal que de una sospecha sobre su pareja. "Yo estoy hablando de cosas que a veces están en tu cabeza y que no existen, porque confío al 100%. Es más mi inseguridad que la confianza. Si yo desconfío de alguien no puedo estar", concluyó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
2

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo
3

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
4

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”
5

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
4

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club
5

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

Más Noticias
Milei cuestionó a la Selección por la bandera de Malvinas: “Fue un actuar imprudente”

Milei cuestionó a la Selección por la bandera de Malvinas: “Fue un actuar imprudente”

Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Comentarios