Qué dijo Mario Pergolini sobre el paso de su hija Valentina por Popstars
Llegó hasta la tercera etapa del reality de Telefe, pero decidió abandonar el programa para continuar con otro proyecto artístico. Su padre destacó su preparación y aseguró que construye su carrera por sus propios medios, lejos de cualquier influencia suya.
Resumen para apurados
- Mario Pergolini habló tras el paso de su hija Valentina por Popstars en Telefe, de donde ella se retiró en la tercera etapa para encarar otro proyecto artístico independiente.
- La joven audicionó con un tema de Britney Spears sin avisarle a su padre, superó instancias y el conductor negó cualquier acomodo o influencia en su trayectoria.
- El hecho consolida el perfil artístico autónomo de Valentina Pergolini en el medio teatral y musical, desmarcando su incipiente carrera del peso del apellido paterno.
El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe tuvo una particularidad que sorprendió al propio Mario Pergolini. Valentina Pergolini, la menor de sus hijos, se presentó al casting del reality de canto, superó las primeras instancias y llegó hasta una tercera etapa del proceso. Sin embargo, finalmente decidió abandonar el programa para avanzar con otro proyecto artístico.
La participación de la joven quedó expuesta al aire y generó un inesperado intercambio con su padre, quien se mostró sorprendido al enterarse de la decisión. El regreso del ciclo se produjo el 25 de agosto y volvió a poner en escena un formato que había marcado a la televisión argentina en 2001, cuando de allí surgió Bandana.
En esta nueva edición, Valentina se presentó con el número 2274 colgado del cuello y eligió “...Baby One More Time”, de Britney Spears, para realizar su audición. Su interpretación le permitió avanzar a la siguiente instancia del programa.
La noticia derivó en un intercambio con Mario Pergolini en el programa que conduce en El Trece. Con su habitual tono irónico, el conductor dejó entrever que no había sido informado previamente por su hija.
“Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, le dijo entre risas, en una frase que marcó el tono de la conversación.
Por qué Valentina decidió dejar Popstars
Pese a haber avanzado hasta la tercera etapa del casting, Valentina resolvió dar un paso al costado. La joven explicó que había surgido otra propuesta artística que consideraba más adecuada para este momento de su carrera.
“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, expresó al comunicar su salida.
Después de su decisión, el cronista de Desayuno Americano, el programa de Pamela David en América TV, fue en busca de Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido. Aunque suele evitar este tipo de móviles, esta vez aceptó hablar sobre la situación.
Sin embargo, desde el comienzo dejó claro que no pretendía intervenir en el recorrido profesional de su hija.
“No voy a hablar de mi hija porque esta es la carrera de ella, es la vida de ella. Yo no tengo por qué opinar nada de eso”, respondió cuando le preguntaron por su participación en el reality.
“Me enorgullece, es mi hija”
El conductor sí aceptó hablar desde su lugar de padre. Cuando le consultaron si sentía orgullo al verla en televisión, hizo una distinción entre la exposición pública y el vínculo familiar.
“Me enorgullece, es mi hija. No porque esté en la tele; lo de la tele es totalmente secundario”, afirmó.
También le preguntaron si le generaba nervios escucharla cantar en vivo. Pergolini respondió sin vueltas: “No, no, para nada. No, está bien, está bien”.
Más adelante, se refirió al recorrido artístico que Valentina viene construyendo y destacó especialmente que se trata de un camino que, según aseguró, lleva adelante sin ayuda de su padre.
“La verdad que es una chica que se ha preparado, se sigue preparando. Y es más, yo creo, pueden creerlo o no, pero la verdad que toda la carrera se la arma ella. Yo jamás llamé a nadie para hacer algo”, sostuvo.
En ese sentido, repasó algunos de los pasos que dio su hija en el mundo artístico: “Entró a Despertar de primavera, antes hizo producción, estudia, está preparada y su carrera la va llevando ella”.
Pergolini negó cualquier tipo de acomodo
Ante la posibilidad de que su apellido pudiera haber influido para que Valentina avanzara en el reality, el conductor fue categórico y rechazó cualquier sospecha de acomodo.
“No, no, la verdad que no. Y el que diga lo contrario miente”, afirmó.
Luego volvió a destacar la autonomía con la que su hija desarrolla su carrera y evitó extenderse sobre cuestiones que, considera, le corresponden exclusivamente a ella.
“La verdad que Valentina se ha convertido en una mujer que lleva adelante sus cosas con temperamento, seriamente. No tengo... la verdad que hablar más de eso me parece que es opinar de más”, señaló.
El cronista también quiso saber si Mario Pergolini tenía pensado acercarse al programa para acompañar a su hija. La respuesta volvió a estar cargada de su particular sentido del humor.
“Ni en pedo”, contestó cuando le preguntaron si visitaría el estudio de Popstars.
Ante la insistencia del periodista, ratificó su postura con un contundente “Claro”.
Finalmente, Pergolini contó cómo reaccionaron en su entorno cuando descubrieron que Valentina se había presentado al casting de Telefe. La situación generó una broma relacionada con la competencia entre canales, ya que él trabaja en El Trece.
“¿Vos entendés que estás en otro canal?”, recordó que le dijo.
Luego, quitándole dramatismo a la situación, cerró la anécdota con una frase que resumió el tono que tuvo aquel momento familiar: “Pero no, nos reíamos. Todo bien”.