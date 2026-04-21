Quilmes Rock 2027: cuándo se hará y cómo acceder a la preventa de entradas

El regreso del Quilmes Rock en 2027 ya es un hecho y genera expectativa entre los fanáticos. Considerado uno de los festivales más importantes del país, volverá el año próximo con una edición que, al menos, tendrá tres jornadas y que buscará repetir el impacto de su última realización, marcada por la gira de regreso de Los Piojos y el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar.