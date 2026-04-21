Quilmes Rock 2027: cuándo se hará y cómo acceder a la preventa de entradas

Resumen para apurados
- El festival Quilmes Rock confirmó su regreso para abril de 2027 en Argentina con al menos tres jornadas. La preventa de entradas inicia este miércoles a las 10:00 por EnigmaTickets.
- Bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, la preventa “Zorzal madrugador” ofrece abonos desde $200.000. Clientes Galicia Visa podrán pagar en seis cuotas sin interés.
- El evento busca reafirmarse como hito musical nacional tras el éxito previo. Se espera que la grilla combine bandas consagradas y emergentes para atraer a diversas tribus rockeras.
El regreso del Quilmes Rock en 2027 ya es un hecho y genera expectativa entre los fanáticos. Considerado uno de los festivales más importantes del país, volverá el año próximo con una edición que, al menos, tendrá tres jornadas y que buscará repetir el impacto de su última realización, marcada por la gira de regreso de Los Piojos y el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar.
Bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, la organización anticipa una propuesta que apunta a una participación activa del público. Aunque todavía no se anunció el line up, el objetivo será reunir a distintas “tribus” rockeras, combinando artistas consagrados con propuestas emergentes.
En cuanto a las fechas, aún no fueron confirmadas de manera oficial, pero se sabe que el festival se realizará en abril de 2027. Tampoco está definido el número total de días, aunque se garantizó un mínimo de tres jornadas, con la posibilidad de que se sumen más a medida que se anuncien los artistas.
Respecto de las entradas, este miércoles comenzará la preventa exclusiva para clientes Galicia Visa, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. La venta se iniciará a las 10 y se extenderá hasta agotar stock. Esta primera etapa fue denominada “Zorzal madrugador”, una adaptación local del concepto Early Birds que utilizan otros festivales.
Los tickets estarán disponibles únicamente a través de EnigmaTickets y, por el momento, se comercializarán abonos para dos y tres días en distintas ubicaciones. Los valores informados son los siguientes:
Abono 2 días Campo: $200.000
Abono 3 días Campo: $270.000
Abono 2 días Espacio VIP con Tribuna: $600.000
Abono 3 días Espacio VIP con Tribuna: $810.000
En todos los casos, los precios no incluyen el cargo por servicio, cuyo monto aún no fue informado por la ticketera.
Para comprar las entradas de manera online, los interesados deberán ingresar a EnigmaTickets, iniciar sesión o registrarse, seleccionar el tipo de abono y la cantidad de tickets, y luego completar los datos de facturación y del medio de pago. Antes de finalizar la operación, se recomienda verificar el detalle de la compra.
Una vez acreditado el pago, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación. Posteriormente, las entradas podrán visualizarse en formato digital a través de la aplicación de Enigma Tickets.
Con varios aspectos aún por definirse, como la grilla de artistas y las fechas exactas, el Quilmes Rock 2027 empieza a tomar forma y vuelve a posicionarse como una de las grandes citas musicales del calendario argentino.