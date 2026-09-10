Galicia informó que los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles para ser embargados

Hotesur-Los Sauces, la causa iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer en 2014, tiene como principales acusados a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner. Florencia Kirchner no forma parte del expediente por haber sido sobreseída. Sin embargo, el origen de los más de U$S 5 millones quedó bajo sospecha. El embargo que ordenó el juez Julián Ercolini en 2016 recayó sobre U$S 4.664.000 encontrados en una caja de seguridad y U$S 1.032.144 y $53.280 encontrados en una caja de ahorros.