Cristina Kirchner pidió excluir los bienes de Máximo y Florencia del decomiso en la causa Vialidad

El monto del perjuicio y el alcance del decomiso

En su resolución, los jueces del TOF 2 ratificaron que el monto del daño económico al Estado —actualizado a $684.990.350.139— se encuentra firme y que el proceso está en etapa de ejecución. No obstante, aceptaron que una instancia superior revise si resulta legal avanzar sobre bienes pertenecientes a personas que no fueron imputadas ni condenadas en el expediente.