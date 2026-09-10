Experiencia Endeavor 2026: comenzó en Jujuy el evento de cultura emprendedora y negocios del NOA

La Ciudad Cultural instalada en San Salvador de Jujuy abrió sus puertas para recibir desde hoy una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA 2026, el evento de cultura emprendedora más importante de la región. Más allá de los discursos motivacionales, la cita de este año redobla la apuesta con un enfoque pragmático: resolver las dudas cruciales de quienes buscan fundar, financiar o internacionalizar sus negocios.