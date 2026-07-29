"Ya no quiero eso": Neymar anunció que no volverá a la selección de Brasil y explicó los motivos

La confirmación llegó después del triunfo de Santos sobre Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el atacante fue consultado sobre una posible vuelta al equipo nacional y respondió con firmeza: "Gracias, pero no. Creo que ya hice historia allí. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso".