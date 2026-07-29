Mundial 2026

"Ya no quiero eso": Neymar anunció que no volverá a la selección de Brasil y explicó los motivos

El delantero de Santos confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la "Canarinha" y descartó participar de la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

DESPEDIDA. Neymar confirmó que no volverá a jugar con Brasil y cerró un ciclo de 16 años como máximo goleador histórico de la Canarinha.
DESPEDIDA. Neymar confirmó que no volverá a jugar con Brasil y cerró un ciclo de 16 años como máximo goleador histórico de la "Canarinha".
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras 16 años en la Canarinha, al declarar en rueda de prensa que dio todo y considera que su ciclo está cumplido.
  • El delantero del Santos cerró su etapa como máximo goleador histórico del seleccionado con 80 tantos en 128 partidos. Su último encuentro fue en el Mundial 2026 ante Noruega.
  • La salida de su máxima figura obliga al entrenador Carlo Ancelotti a reestructurar el equipo de cara a los próximos desafíos: la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
Resumen generado con IA

Neymar confirmó que su etapa en la selección de Brasil llegó a su final. A los 34 años, el delantero de Santos anunció que no volverá a vestir la camiseta de la "Canarinha" y puso fin a un ciclo de 16 años en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia del seleccionado.

La confirmación llegó después del triunfo de Santos sobre Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el atacante fue consultado sobre una posible vuelta al equipo nacional y respondió con firmeza: "Gracias, pero no. Creo que ya hice historia allí. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso".

Su último partido con Brasil fue la derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Aquella noche, en el MetLife Stadium, Neymar convirtió de penal el único gol de su selección y cerró una carrera internacional que había comenzado en ese mismo escenario, en un amistoso frente a Estados Unidos disputado en 2010.

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Con la camiseta brasileña disputó 128 partidos y marcó 80 goles, cifra que lo convirtió en el máximo artillero de la historia de la Canarinha, por delante de Pelé. Además, conquistó la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque nunca pudo cumplir el sueño de levantar la Copa del Mundo.

El inicio de una nueva etapa para Brasil

El retiro de Neymar obliga a Carlo Ancelotti a iniciar un nuevo proceso sin la principal figura del seleccionado brasileño de los últimos 15 años. Con la mira puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030, Brasil deberá reinventarse tras la despedida de uno de los futbolistas más importantes de su historia.

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