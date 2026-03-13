Oro en el exterior: el Banco Central mantiene el hermetismo y bloquea la auditoría de la AGN

La mayor irregularidad detectada hasta el momento es la presunta inexistencia de documentación formal. Ante los requerimientos de la auditoría, el Central respondió de manera desconcertante: "Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS u otros depositarios no existen a la fecha". Esta falta de registro contractual sobre el movimiento de cientos de lingotes encendió las alarmas en el Congreso.