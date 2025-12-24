Carlos Rodríguez apuntó al BCRA y a Santiago Bausili por el envío de oro al exterior

La polémica por el envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) al exterior volvió a generar polémica esta semana, con críticas directas del economista Carlos Rodríguez. A través de su cuenta de X, el especialista calificó de “insólito” que, según el propio Central, no existan contratos que respalden esas operaciones.
Según Rodríguez, la ausencia de documentación formal plantea dudas serias sobre la gestión de los activos del BCRA. “Puede estar de garantía de un préstamo de divisas que ya se gastaron. El público tiene que conocer la ubicación de TODOS los activos del BCRA. Y también sus pasivos”, advirtió.
La reacción de Rodríguez se dio luego de que el diario "Ámbito" confirmara que la Auditoría General de la Nación (AGN) informó al Congreso que el BCRA, bajo la conducción de Santiago Bausili, no permitió auditar los lingotes enviados al exterior durante 2024 y comunicó que no hay contratos registrados sobre esos movimientos, por lo que “no hay nada que auditar”.
En otro de sus posteos, Rodríguez cuestionó directamente al presidente del Central: “(Santiago) Bausili no tendrá contratos auditables sobre la ubicación del oro. Pero supongo que sabe dónde está y se resiste a decirlo. Le da vueltas a la cosa y no larga prenda”.
Los envíos involucrarían lingotes equivalentes a U$S4.981 millones, según cifras citadas por la AGN, un volumen relevante en medio de un contexto de extrema fragilidad del balance del Banco Central. Rodríguez amplió su reclamo, señalando que la preocupación no se limita al oro: “Además de preguntar dónde está el oro de las reservas, sería bueno saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos de la gente. Y la serie semanal de RIN de acuerdo a la metodología del FMI (Fondo Monetario Internacional)”, sostuvo.
Por su parte, el BCRA respondió formalmente a la AGN que “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, y aclaró que no se elaboraron informes jurídicos por la misma razón.
El caso llegó al ámbito judicial luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocara un fallo de primera instancia y ordenara al Central entregar la información pública vinculada al oro. La AGN, además, quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de la auditoría.
La intervención pública de Rodríguez reavivó un debate institucional sobre el derecho de la sociedad a conocer con precisión la composición, ubicación y uso de los activos del Banco Central. En un contexto de ajuste económico, escasez de divisas y negociaciones constantes con organismos internacionales, la opacidad sobre el destino del oro se convirtió en un nuevo foco de tensión política y económica, consignó "Ámbito".