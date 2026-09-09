Mac Allister marcó el gol del triunfo de Liverpool ante Atlético de Madrid en la Champions League
El mediocampista argentino convirtió el 2-1 definitivo en Anfield. Julián Álvarez asistió a Marcos Llorente para abrir el marcador, mientras que Cristian “Cuti” Romero y Giuliano Simeone también fueron titulares en el conjunto español.
Resumen para apurados
- Alexis Mac Allister selló el 2-1 con el que Liverpool venció a Atlético de Madrid en Anfield, en el debut de ambos en la Champions League.
- El visitante abrió el marcador con pase de Julián Álvarez a Llorente; Szoboszlai igualó antes del descanso y Mac Allister remontó a los 50 minutos.
- El triunfo posiciona con ventaja a Liverpool en el arranque de la fase de liga, destacando el rol protagónico de los futbolistas argentinos en Europa.
Liverpool comenzó su camino en la Champions League con una victoria. El conjunto inglés derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield por la primera jornada de la fase de liga, en un partido que tuvo fuerte protagonismo argentino: Alexis Mac Allister convirtió el gol que definió el encuentro y Julián Álvarez aportó una asistencia.
El Atlético golpeó primero. A los 17 minutos, Julián Álvarez recibió y encontró con un pase en profundidad a Marcos Llorente, que sacó un remate desde afuera del área para establecer el 1-0.
Liverpool intentó reaccionar y tuvo aproximaciones mediante Bradley Barcola y Mac Allister. Finalmente, a los 40 minutos encontró la igualdad. Dominik Szoboszlai recibió una asistencia de Ronald Araujo y definió por bajo para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.
Mac Allister apareció para dar vuelta el partido
El equipo inglés salió mejor al segundo tiempo y apenas necesitó cinco minutos para completar la remontada. Alexander Isak asistió a Mac Allister, que sacó un zurdazo rasante desde afuera del área y colocó la pelota junto al palo izquierdo para marcar el 2-1.
El argentino, que había recibido una tarjeta amarilla durante la primera mitad, permaneció en cancha hasta los 69 minutos, cuando fue reemplazado por Ryan Gravenberch.
Atlético intentó responder y Julián volvió a generar peligro. El delantero argentino exigió al arquero a los 69 minutos después de una asistencia de Giuliano Simeone. Diego
Una de las oportunidades más claras llegó a los 82 minutos, cuando Dávid Hancko ganó de cabeza dentro del área y su remate pasó muy cerca del arco.
Cuatro argentinos fueron protagonistas en Anfield
Además de Mac Allister y Julián, otros dos campeones del mundo tuvieron participación desde el arranque. Cristian “Cuti” Romero fue titular en la defensa del Atlético y disputó su primer partido de Champions League con el conjunto español antes de ser reemplazado a los 77 minutos por Le Normand.
Giuliano Simeone también comenzó entre los 11 y tuvo participación ofensiva. A los 27 minutos probó con un remate que fue bloqueado y, en el complemento, habilitó a Julián para una de las oportunidades del delantero.
Liverpool consiguió sostener la diferencia durante los minutos finales y selló el 2-1 en Anfield. Para Mac Allister, además, el estreno europeo tuvo un valor especial: apareció en el momento decisivo y convirtió el gol que le permitió al conjunto inglés comenzar la Champions con una victoria.