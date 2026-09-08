Buendía convirtió y Aston Villa debutó con un triunfo en la Champions League

La igualdad duró apenas tres minutos. A los 21', apareció Buendía para volver a adelantar a los “Villanos”. Tras recibir la asistencia de João Gomes, el mediocampista argentino resolvió la jugada y convirtió el 2-1, coronando un comienzo de partido en el que ya había avisado con un remate durante los primeros segundos.