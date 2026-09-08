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Buendía convirtió y Aston Villa debutó con un triunfo en la Champions League

El argentino marcó uno de los goles del 3-2 sobre Brujas y fue protagonista en el estreno del conjunto inglés en el torneo europeo.

GOL ARGENTINO. Emiliano Buendía convirtió el 2-1 parcial de Aston Villa ante Brujas y fue protagonista en el triunfo inglés por la Champions League.
GOL ARGENTINO. Emiliano Buendía convirtió el 2-1 parcial de Aston Villa ante Brujas y fue protagonista en el triunfo inglés por la Champions League.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Buendía anotó en el triunfo 3-2 de Aston Villa ante Club Brugge en Bélgica, por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League.
  • McGinn y Jackson ampliaron para los ingleses, mientras que el local descontó con goles de Vetlesen y Tresoldi de penal, obligando a una sufrida resistencia final.
  • La victoria como visitante otorga un inicio prometedor a los dirigidos por Emery en el certamen europeo y afianza al atacante argentino dentro del equipo titular.
Resumen generado con IA

Emiliano Buendía tuvo un estreno goleador en la Champions League 2026/27. El argentino convirtió uno de los tantos de Aston Villa, que derrotó 3-2 a Club Brugge como visitante, en el estadio Jan Breydel, por la primera fecha de la Fase Liga.

El equipo de Unai Emery empezó mejor y encontró rápidamente la ventaja. A los 10 minutos, John McGinn abrió el marcador después de una buena acción ofensiva. La respuesta del conjunto belga llegó poco después, cuando Hugo Vetlesen estableció el 1-1 a los 18'.

La igualdad duró apenas tres minutos. A los 21', apareció Buendía para volver a adelantar a los “Villanos”. Tras recibir la asistencia de João Gomes, el mediocampista argentino resolvió la jugada y convirtió el 2-1, coronando un comienzo de partido en el que ya había avisado con un remate durante los primeros segundos.

El gol de Emiliano Buendía en la Champions League

El argentino fue uno de los futbolistas más activos del conjunto inglés durante la primera parte. Además de convertir, volvió a quedar cerca del gol sobre el cierre del período, pero el arquero Yann Sommer evitó lo que hubiera significado su doblete.

Antes del descanso, Aston Villa amplió la diferencia. A los 42 minutos, Nicolas Jackson aprovechó una asistencia de Pau Torres y convirtió el 3-1 que parecía darle tranquilidad al conjunto visitante.

Buendía permaneció en cancha hasta los 22 minutos del complemento, cuando Emery decidió reemplazarlo por Alysson Edward dentro de un triple cambio.

Aston Villa sufrió para sostener la victoria

Club Brugge consiguió volver a meterse en el partido durante el segundo tiempo. Después de una revisión del VAR, el árbitro Sandro Schärer sancionó un penal para el conjunto local y Nicolo Tresoldi lo transformó en el 3-2.

A partir de allí, Aston Villa debió resistir. Los belgas aumentaron la presión y tuvieron una oportunidad clara en tiempo de descuento, nuevamente a través de Tresoldi, pero Zion Suzuki respondió para mantener la ventaja.

En la última acción, Pau Torres completó el trabajo defensivo con un despeje que terminó asegurando los tres puntos.

Así, Aston Villa comenzó su participación en la Champions League con una victoria importante fuera de Inglaterra. Para Buendía, además, la jornada tuvo un valor especial: fue titular, convirtió uno de los goles y tuvo un papel importante en un debut que terminó con festejo para los “Villanos”.

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