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Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia y sería baja en Boca ante Central Córdoba

El arquero recibió una licencia especial del club tras el fallecimiento de su abuela. Leandro Brey será titular este viernes, mientras todavía resta definir cómo se reincorporará el colombiano para la revancha ante San Pablo.

Montero fue una de las figuras del Xeneize en el triunfo frente a San Pablo.
Montero fue una de las figuras del "Xeneize" en el triunfo frente a San Pablo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia por el fallecimiento de su abuela y no jugará para Boca este viernes ante Central Córdoba en el torneo local.
  • El arquero recibió licencia tras ser figura y mantener el arco en cero en la victoria 1-0 sobre San Pablo por Copa Sudamericana. Leandro Brey será su reemplazo.
  • Boca definirá cómo se reincorporará Montero para la revancha del martes ante San Pablo en Brasil, un duelo clave para clasificar a semifinales del torneo continental.
Resumen generado con IA

Boca tendrá una ausencia importante para recibir el viernes, desde las 21.30, a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia después del fallecimiento de su abuela y recibió una licencia especial para permanecer junto a su familia.

La situación fue confirmada por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena durante una conferencia de prensa. El entrenador explicó que el arquero fue autorizado para viajar inmediatamente después de la victoria por 1-0 frente a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Montero había sido uno de los protagonistas del triunfo y volvió a terminar con el arco en cero. De esta manera, alcanzó su sexta valla invicta desde su llegada a Boca y prolongó el buen momento que atraviesa como titular.

Por los tiempos del viaje, su presencia frente a Central Córdoba aparece como muy difícil y sería una de las bajas de Boca para el encuentro. En ese escenario, Leandro Brey se perfila para ocupar el arco dentro del equipo alternativo que prepara Arruabarrena.

La incógnita de Boca para la revancha ante San Pablo

Más allá del partido del viernes, el cuerpo técnico también deberá resolver cómo será la reincorporación de Montero de cara a uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Boca visitará a San Pablo el próximo martes, desde las 21.30, en el Morumbí, con la ventaja conseguida en La Bombonera. El plantel tiene previsto viajar el lunes en un vuelo chárter rumbo a Brasil.

Todavía existen dos posibilidades para el arquero: regresar primero a Buenos Aires y trasladarse junto a sus compañeros o viajar directamente desde Colombia para sumarse a la concentración en Brasil.

Su regreso adquiere importancia por el nivel que mostró durante las últimas semanas. A los 31 años, Montero consiguió afianzarse como titular y tuvo intervenciones determinantes ante Lanús, además de ser protagonista en la definición por penales frente a Vélez por la Copa Argentina.

Por ahora, Boca le dio prioridad a la situación familiar y no estableció plazos para su regreso. Mientras Montero permanece en Colombia, Brey tendrá una nueva oportunidad como titular frente a Central Córdoba y Arruabarrena aguardará su reincorporación pensando en la revancha ante San Pablo.

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