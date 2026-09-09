Arruabarrena destacó el triunfo de Boca contra San Pablo: “Parecía un partido de Libertadores”

Resumen para apurados
- Boca superó 1-0 a San Pablo en La Bombonera por la ida de cuartos de la Sudamericana; el DT Rodolfo Arruabarrena elogió el triunfo para tomar ventaja en la serie.
- Con gol de Miguel Merentiel en un duelo cerrado y táctico, el equipo local sobrellevó el desgaste físico y la seguidilla de encuentros para asegurar la mínima diferencia.
- Boca definirá el pase a las semifinales del torneo continental el martes 15 de septiembre en el Morumbí de Brasil, donde buscará sostener la ventaja obtenida.
Rodolfo Arruabarrena analizó el triunfo de Boca por 1-0 ante San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo consiguió una mínima ventaja gracias al gol de Miguel Merentiel y viajará a Brasil con la ilusión de cerrar la serie y avanzar a las semifinales.
El “Vasco” destacó la jerarquía de ambos equipos y comparó el encuentro con un partido de una competencia de mayor exigencia. “Ambos equipos lamentablemente están en la Copa Sudamericana, pero parecía un partido de Libertadores”, sostuvo. En la misma línea, explicó “Hoy teníamos que tratar de no cometer errores y estuvimos serios. Tuvimos el control después de un buen arranque de ellos. Logramos sacar una mínima diferencia en nuestro campo y ahora tendremos que viajar a Brasil”.
Para Arruabarrena, el desarrollo cerrado del partido estuvo directamente relacionado con la importancia del resultado. “Este tipo de partidos son muy cerrados, son pocos los que terminan con resultados abultados. Con el miedo a no cometer errores, se ven partidos más tácticos y reñidos, no suelen ser vistosos. Son dos clubes con mucha historia, prácticamente es un clásico. En la vuelta trataremos de ir a buscar la clasificación con nuestras armas”, analizó.
El esfuerzo de Merentiel y los problemas físicos
El entrenador también se refirió a la salida de Miguel Merentiel, autor del único gol de la noche, y destacó especialmente el esfuerzo que realiza el delantero uruguayo en una posición que no es la habitual para él. “¿Vos viste lo que está corriendo Merentiel? Le agarran muchos calambres, pobre. Siempre presiona, corre, aguanta de espaldas, hoy hizo el gol... es un chico que se adaptó a un puesto que no es el suyo y nos está dando muchas alegrías”, elogió.
Arruabarrena también reconoció las dificultades que genera la seguidilla de partidos y los viajes. “Es complicado el tema de jugar tan seguido. En estos días hubo tres o cuatro chicos con gripe, que por suerte no tuvieron fiebre entre los viajes, como Palacios o Ascacíbar. Ellos quieren estar, eso me pone bien porque sé que están con ganas. De jugar tan seguido, algún soldado se nos va a caer y espero tener a alguien en condiciones de reemplazarlo”.
La revancha entre Boca y San Pablo se disputará el martes 15 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Morumbí. El ganador de la serie se meterá entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, mientras el equipo de Arruabarrena intentará defender la ventaja obtenida en La Bombonera y sellar su clasificación en Brasil.