Arruabarrena destacó el triunfo de Boca contra San Pablo: “Parecía un partido de Libertadores”

El esfuerzo de Merentiel y los problemas físicos

El entrenador también se refirió a la salida de Miguel Merentiel, autor del único gol de la noche, y destacó especialmente el esfuerzo que realiza el delantero uruguayo en una posición que no es la habitual para él. “¿Vos viste lo que está corriendo Merentiel? Le agarran muchos calambres, pobre. Siempre presiona, corre, aguanta de espaldas, hoy hizo el gol... es un chico que se adaptó a un puesto que no es el suyo y nos está dando muchas alegrías”, elogió.