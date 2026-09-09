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Quién será el árbitro de Atlético Tucumán-River y quién estará en el VAR

La Liga Profesional confirmó las autoridades para uno de los partidos más esperados de la fecha 9 del Clausura.

DESIGNADO. Andrés Gariano será el árbitro principal del duelo entre Atlético Tucumán y River, este sábado desde las 17.30 en el Monumental José Fierro.
DESIGNADO. Andrés Gariano será el árbitro principal del duelo entre Atlético Tucumán y River, este sábado desde las 17.30 en el Monumental José Fierro.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional designó a Andrés Gariano como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR para el duelo entre Atlético Tucumán y River este sábado en el Monumental José Fierro.
  • Atlético Tucumán llega tras vencer a Racing en Avellaneda, mientras que el partido de la novena jornada contará con público visitante y un operativo especial de seguridad.
  • El cruce será determinante para medir la regularidad de ambos equipos en el torneo, con la atención puesta en el desempeño arbitral ante la presencia de ambas hinchadas.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la novena fecha del torneo Clausura 2026 y quedó definido el equipo arbitral para uno de los partidos más atractivos de la jornada: Atlético Tucumán recibirá a River este sábado, desde las 17.30, en el Monumental José Fierro.

El encargado de impartir justicia será Andrés Gariano, mientras que Pablo González y José Castelli estarán como asistentes. Joaquín Gil será el cuarto árbitro.

En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Carla López como AVAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.

La designación llega para un partido que tendrá varios condimentos. El “Decano” viene de conseguir un triunfo importante frente a Racing en Avellaneda y buscará sostener su buen momento ante un River que llegará al José Fierro para disputar uno de los cruces destacados de la fecha.

Además, el encuentro contará con público visitante y un operativo de seguridad especial alrededor del estadio, por lo que la jornada tendrá una organización diferente a la habitual.

Así se completa la fecha 9

La actividad comenzará el viernes con Newell’s-Vélez, Defensa y Justicia-Gimnasia de Mendoza y Boca-Central Córdoba. El sábado, además de Atlético-River, jugarán Independiente Rivadavia-Aldosivi, Estudiantes-Platense y Talleres-Unión.

El domingo será el turno de Sarmiento-Belgrano, Tigre-Rosario Central, Argentinos-Gimnasia, Independiente-San Lorenzo y Huracán-Racing. La fecha se cerrará el lunes con Deportivo Riestra-Lanús, Banfield-Barracas Central e Instituto-Estudiantes de Río Cuarto.

Temas Club Atlético River PlateSilvio TruccoAndrés GarianoTorneo Clausura 2026
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