“No tengo dudas de que vamos a clasificar”: Mirkin mantiene la ilusión de San Martín pese al mal momento

Resumen para apurados
- Oscar Mirkin, presidente de San Martín de Tucumán, afirmó que clasificarán al Reducido de la Primera Nacional, confiando en revertir el mal momento a ocho fechas del final.
- Tras cosechar un triunfo en tres fechas y perder ante Tristán Suárez, el equipo quedó fuera de zona de Reducido, aunque la directiva descartó cambios en el cuerpo técnico.
- Con ocho jornadas por disputarse, el club confía en la autocrítica y en sus refuerzos para corregir errores y sellar el pase a las instancias decisivas por el ascenso.
San Martín atraviesa una etapa incómoda. Después de vencer a Chacarita, empatar con Güemes y perder ante Tristán Suárez, el equipo quedó fuera de la zona de Reducido cuando restaban ocho fechas para el final. Sin embargo, Oscar Mirkin mantiene una postura optimista y considera que el escenario todavía puede modificarse.
“Absolutamente. No tengo dudas de que vamos a entrar en las instancias finales del torneo”, afirmó el presidente cuando fue consultado sobre las posibilidades de clasificación. Para Mirkin, la clave está en que todos los sectores del fútbol profesional hagan su autocrítica y trabajen sobre los errores que todavía están a tiempo de corregir.
El dirigente también sostuvo que el plantel comparte esa convicción. Según explicó, los jugadores y el cuerpo técnico están golpeados por los resultados, pero mantienen la confianza en que la situación puede revertirse. La conducción, además, entiende que ya realizó movimientos para intentar corregir el rumbo, desde reemplazar lesionados hasta incorporar refuerzos.
La confianza no cambió
Mirkin insistió en que el club no perdió de vista el objetivo deportivo. “Esto se va a revertir”, sostuvo al describir el actual momento. La dirigencia, por ahora, no plantea modificar el cuerpo técnico y apuesta a que el equipo pueda aprovechar las ocho fechas restantes para meterse nuevamente en la pelea.