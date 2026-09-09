DeportesSan Martín de Tucumán

Oscar Mirkin habló sobre la relación de San Martín con la AFA y explicó qué busca el club

El presidente del "Santo" explicó qué entiende por “peso institucional” y marcó las diferencias que afectan a los clubes del interior.

SEDE. Oscar Mirkin se refirió al peso que tiene el club en la Asociación del Fútbol Argentino.
SEDE. Oscar Mirkin se refirió al peso que tiene el club en la Asociación del Fútbol Argentino.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Oscar Mirkin, titular de San Martín de Tucumán, calificó de buena la relación con AFA, aunque exigió atender las desventajas económicas de los clubes del interior del país.
  • Mirkin remarcó que el peso institucional implica ser escuchados ante las asimetrías en derechos de TV y los altos costos logísticos de traslados respecto a Buenos Aires.
  • Tras dialogar con Claudio Tapia, el dirigente busca abrir el debate en AFA para lograr condiciones más equitativas en el reparto de fondos y la logística de competencia.
Resumen generado con IA

La relación entre San Martín y AFA atraviesa una etapa que Oscar Mirkin definió como “buena” y “normal”, aunque eso no significa ausencia de diferencias. El presidente sostuvo que el club mantiene un vínculo institucional serio y responsable, pero también dejó en claro que pretende que las demandas de San Martín sean escuchadas dentro de la estructura del fútbol argentino.

Para Mirkin, hablar de “peso” institucional no significa obtener ventajas. “Para mí, tener peso es tener presencia. Que cuando uno golpea una puerta, la abran para escucharnos”, explicó. Su definición apunta a que San Martín pueda plantear sus problemas y discutirlos con los organismos que conducen la competencia.

En esa línea, el dirigente señaló dos cuestiones que considera especialmente sensibles para los clubes del interior: los derechos de televisación y los costos de los traslados. Explicó que la logística de un equipo tucumano es muy distinta a la de los clubes de Buenos Aires y que esa diferencia genera una fuerte asimetría económica.

El reclamo por los viajes

“Tenemos que tomar avión, cenar, almorzar, concentrar, esperar al día siguiente del partido, terminar y volver”, detalló Mirkin. Por eso, considera que el fútbol argentino debería revisar esas diferencias y generar condiciones más equilibradas. Además, confirmó que tuvo contacto con Claudio Tapia y que las puertas de AFA, según su mirada, permanecen abiertas para San Martín. 

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