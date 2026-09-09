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“No creo que haya nada puntual contra San Martín”: Mirkin habló de los arbitrajes y descartó una persecución al club

El presidente reconoció que hubo partidos en los que el equipo se sintió perjudicado, pero rechazó cualquier intencionalidad y no piensa llevar el tema a AFA.

RECLAMO. Los futbolistas del Santo se quejan ante el árbitro tras la expulsión de Briñone.
RECLAMO. Los futbolistas del "Santo" se quejan ante el árbitro tras la expulsión de Briñone. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Hace 9 Min

Los arbitrajes volvieron a quedar bajo la lupa en San Martín y Oscar Mirkin decidió fijar posición sobre un tema que durante la temporada generó enojo entre los hinchas. En su charla con LA GACETA, el presidente reconoció que hubo decisiones que perjudicaron al equipo, aunque evitó convertir esa situación en la explicación principal del presente futbolístico.

“Particularmente yo creo que hubo partidos en los que nos sentimos perjudicados”, admitió Mirkin. Sin embargo, rápidamente puso un límite a la interpretación: “No creo que haya una intencionalidad aviesa o manifiesta para perjudicar a San Martín”. Para el dirigente, los árbitros deben resolver en segundos y están expuestos a equivocarse, incluso de manera grosera.

La postura de Mirkin también fue clara respecto de una supuesta persecución. “No, no creo que haya nada puntual contra San Martín”, afirmó cuando fue consultado directamente sobre esa posibilidad. Según su mirada, el club sufrió algunas situaciones arbitrales cuestionables, pero no existe una decisión deliberada para perjudicarlo.

Un reclamo que no llegará a AFA

Mirkin tampoco considera que la solución pase por realizar gestiones ante AFA para intentar influir sobre los jueces. “No creo en la fantasía de que un dirigente pueda ir a hacer una gestión para que un árbitro cobre de determinada manera”, sostuvo. En ese sentido, separó el vínculo institucional con AFA de lo que ocurre dentro del campo de juego y remarcó que los resultados deben definirse allí. 

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