“No creo que haya nada puntual contra San Martín”: Mirkin habló de los arbitrajes y descartó una persecución al club

Un reclamo que no llegará a AFA

Mirkin tampoco considera que la solución pase por realizar gestiones ante AFA para intentar influir sobre los jueces. “No creo en la fantasía de que un dirigente pueda ir a hacer una gestión para que un árbitro cobre de determinada manera”, sostuvo. En ese sentido, separó el vínculo institucional con AFA de lo que ocurre dentro del campo de juego y remarcó que los resultados deben definirse allí.