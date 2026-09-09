DeportesSan Martín de Tucumán

“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

El presidente del "Santo" explicó por qué considera inconveniente el actual calendario electoral y adelantó que el tema podría debatirse en una próxima asamblea.

RESPUESTAS. Mirkin habló durante más de una hora con LA GACETA y respondió sobre la situación económica, la relación la AFA y el futuro del equipo.
RESPUESTAS. Mirkin habló durante más de una hora con LA GACETA y respondió sobre la situación económica, la relación la AFA y el futuro del equipo. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de San Martín de Tucumán, Mirkin, propuso reformar el estatuto del club para modificar el calendario electoral y asegurar la continuidad de los proyectos.
  • En diálogo con LA GACETA, el directivo consideró inconveniente el cronograma actual y abordó la situación económica, el futuro del plantel y la relación con AFA.
  • La iniciativa podría debatirse en la próxima asamblea, con el objetivo de brindar estabilidad política a largo plazo en la gestión deportiva de la institución.
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