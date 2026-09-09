Restricciones de gas en Tucumán: las citrícolas reducen el ritmo de molienda y suspenden procesos

La restricción se inició este lunes como medida alternativa para garantizar el abastecimiento residencial y de sectores vulnerables, como hospitales, escuelas y demás instituciones. Aún no hay conocimiento sobre la normalización para el sector industrial. Esto estará sujeto de las condiciones climáticas. “Obviamente, dependerá de las temperaturas, sobre todo en el centro del país, pero todavía no tenemos visibilidad”, indicó.