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Restricciones de gas en Tucumán: las citrícolas reducen el ritmo de molienda y suspenden procesos

Las empresas afrontan esta semana restricciones en el suministro por las limitaciones de transporte y las bajas temperaturas.

Procesamiento de limones. AGRICULTURA
Procesamiento de limones. AGRICULTURA
Por Luis Duarte Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las citrícolas de Tucumán redujeron su molienda y frenaron procesos esta semana por una restricción del 50% de gas natural, causada por el frío y límites de transporte.
  • El corte prioriza el suministro a hogares y hospitales ante el frío, agravando las demoras productivas que el sector ya arrastraba por las recientes lluvias.
  • La medida podría extenderse la próxima semana si el frío continúa, amenazando el empleo local y el cumplimiento de compromisos comerciales de la industria con sus clientes.
Resumen generado con IA

Las citrícolas tucumanas llevan 48 horas bajo una restricción del 50% en el suministro de gas natural debido a limitaciones en la capacidad de transporte, en medio de las bajas temperaturas. La medida comenzó a afectar de manera parcial el ritmo de producción, según informaron en la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa).

“Llevamos 48 horas de restricción al 50% por capacidad de transporte, el problema de siemper”, dijo a LA GACETA Martín Galiana, vicepresidente de Acnoa y representante de la citrícola San Miguel.

Según detalló, las empresas debieron reducir el ritmo de molienda y detener algunos procesos. “En el caso de las citrícolas, hemos bajado molienda y a parar algunos procesos. Es una afectación parcial”, señaló.

La restricción se inició este lunes como medida alternativa para garantizar el abastecimiento residencial y de sectores vulnerables, como hospitales, escuelas y demás instituciones. Aún no hay conocimiento sobre la normalización para el sector industrial. Esto estará sujeto de las condiciones climáticas. “Obviamente, dependerá de las temperaturas, sobre todo en el centro del país, pero todavía no tenemos visibilidad”, indicó.

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 “En concreto, hoy se han parado algunos procesos y hemos bajado la molienda, con algún impacto también en la gente, en la fuerza de mano de obra”, añadió.

El directivo se lamentó que a las dificultades derivadas de la restricción de gas se suma el retraso de la campaña que arrastra la actividad por las lluvias.

El referente del sector remarcó que las empresas deben continuar cumpliendo con sus compromisos, por lo que buscan limitar el impacto de las restricciones. “Tienen compromisos que cumplir también, así que no pueden parar todo. Tratando de que la afectación sea lo menor posible, pero sí”, explicó.  “Tiene un impacto comercial y con los clientes, por supuesto”, señaló.

Respecto de los próximos días, el empresario consideró que la evolución de las restricciones dependerá de las condiciones climáticas y estimó que la medida podría mantenerse durante la próxima semana.

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