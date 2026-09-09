A 25 años del 11-S, salen a la luz documentos sobre la muerte de 9.400 personas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la divulgación de cientos de miles de registros desclasificados que revelan las secuelas posteriores del atentado del 11 de septiembre, en el que murieron 2.977 personas tras el secuestro de aviones comerciales por parte de Al Qaeda. Según las más de 170.000 páginas sacadas a la luz este martes 8 de septiembre en vísperas del 25º aniversario de la tragedia, la calidad del aire en la Zona Cero representaba un riesgo crítico para la salud, algo conocido por las autoridades municipales pero que se mantuvo oculto al público.