Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará al frente del proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de llevar adelante el proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. La primera audiencia está prevista para hoy en un tribunal federal, donde el líder chavista enfrentará cargos por narcoterrorismo tras haber sido capturado en la madrugada del sábado durante un operativo de Estados Unidos en Venezuela.
Con una extensa trayectoria en la Justicia estadounidense, Hellerstein presidió a lo largo de su carrera numerosas causas resonantes, tanto a nivel político como económico y judicial. Nació en Nueva York en 1933 y se graduó en la Universidad de Columbia hace casi medio siglo. Entre 1957 y 1960 se desempeñó en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos y luego ejerció la práctica privada hasta 1998, cuando fue designado juez de la Corte del Distrito Sur por el entonces presidente Bill Clinton para cubrir una vacante.
Entre los casos más conocidos que tuvo a su cargo figura el juicio iniciado por Mayimba Music, una discográfica que posee los derechos de las canciones del cantante dominicano Ramón Arias Vásquez, contra Shakira y Sony Music. El reclamo sostenía que “Loca”, el éxito que la artista colombiana popularizó en 2010, era un plagio del tema “Loca con su Tiguere”, compuesto en 1998. Hellerstein consideró que la canción era una “copia ilegal”, aunque condenó únicamente a la discográfica, al entender que Shakira desconocía el origen del tema. Además, dejó fuera del fallo a la versión en inglés de la canción, interpretada solo por la cantante, al no advertir violación de derechos de autor.
El magistrado también intervino en un pedido de discovery impulsado por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y otros organismos internacionales contra la cerealera argentina Vicentín, con el objetivo de rastrear transferencias al exterior tras el default de la empresa.
En 2012, Hellerstein admitió una demanda multimillonaria presentada por los propietarios de las Torres Gemelas del World Trade Center, quienes acusaron a American Airlines y United Continental de fallas en los controles de seguridad que habrían permitido los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos. En ese proceso, el juez rechazó los recursos de las aerolíneas y avanzó con el reclamo por una suma de 2.800 millones de dólares.
Años más tarde, en 2019, participó en la denuncia por abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, aunque durante el proceso desestimó 17 demandas que se habían presentado en su contra.
Hellerstein también tiene a su cargo la causa contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde ahora será juzgado Maduro.
En abril del año pasado, el juez, junto a otros magistrados estadounidenses, bloqueó la deportación de inmigrantes al considerar que no podían ser expulsados sin recibir previamente una notificación y la posibilidad de ser escuchados en una audiencia. En 2020, además, ordenó la liberación de Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, al entender que el Departamento de Justicia había restringido indebidamente su derecho a expresarse.
Ahora, con más de seis décadas vinculadas al ámbito judicial, Alvin Hellerstein será quien presida el proceso contra Nicolás Maduro, acusado de haber utilizado al Estado venezolano durante más de dos décadas para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, en una causa que vuelve a ubicar al veterano juez en el centro de la escena internacional.