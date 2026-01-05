Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará al frente del proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York

Entre los casos más conocidos que tuvo a su cargo figura el juicio iniciado por Mayimba Music, una discográfica que posee los derechos de las canciones del cantante dominicano Ramón Arias Vásquez, contra Shakira y Sony Music. El reclamo sostenía que “Loca”, el éxito que la artista colombiana popularizó en 2010, era un plagio del tema “Loca con su Tiguere”, compuesto en 1998. Hellerstein consideró que la canción era una “copia ilegal”, aunque condenó únicamente a la discográfica, al entender que Shakira desconocía el origen del tema. Además, dejó fuera del fallo a la versión en inglés de la canción, interpretada solo por la cantante, al no advertir violación de derechos de autor.