Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años, baleó a su suegro y está prófugo

Resumen para apurados
- En Ituzaingó, Elías Barrionuevo asesinó de un disparo a su novia Camila Castro (18) tras una discusión, hirió a su suegro y permanece prófugo con orden de captura.
- El atacante baleó a la víctima en el cuello; el padre intentó defenderla, fue herido en las piernas y logró desarmarlo. Allegados describieron el vínculo como conflictivo.
- La fiscalía de Morón despliega operativos para dar con el sospechoso, mientras analiza pericias balísticas y testimonios para determinar si existían denuncias previas.
El barrio San Alberto, en Ituzaingó, permanece conmocionado por el femicidio de Camila Ruth Castro, una joven de 18 años que fue asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa. Por el crimen, la Policía busca intensamente a su novio, Elías Barrionuevo, quien permanece prófugo y tiene una orden de captura.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi en la esquina con Peredo. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Barrionuevo llegó hasta el domicilio donde Camila vivía con su familia y, luego de una fuerte discusión, le disparó a corta distancia.
Personas cercanas a la víctima describieron la relación como “tóxica”. Ese antecedente ahora forma parte de la investigación, que busca establecer cómo era el vínculo y si existieron episodios anteriores de violencia.
El padre de Camila intentó protegerla y también fue baleado
La situación se agravó cuando Jorge Castro, padre de la joven, advirtió lo que estaba sucediendo e intervino para intentar defender a su hija.
El hombre se abalanzó sobre el agresor, pero también recibió disparos. Uno de los impactos dio en cada una de sus piernas. A pesar de las heridas, logró quitarle el arma a Barrionuevo y arrojarla hacia el techo de la vivienda.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio, ese momento fue aprovechado por el sospechoso para escapar. Un vecino relató posteriormente que escuchó tres disparos y que luego vio cómo Camila era trasladada en un patrullero para recibir atención médica.
La joven fue llevada junto a su padre al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después de su ingreso. Jorge Castro, en tanto, permanece internado y, según trascendió, se encuentra en estado de shock.
Buscan al novio de Camila Castro por el femicidio
Luego de escapar de la vivienda, Elías Barrionuevo logró mantenerse prófugo. La Policía emitió una orden de captura y desplegó distintos operativos para localizarlo.
La búsqueda también se extendió a domicilios relacionados con familiares del sospechoso en Merlo, donde viviría habitualmente. Mientras continúan los procedimientos, comenzaron a circular imágenes de Barrionuevo en redes sociales junto con pedidos de información que permitan encontrarlo.
Según se informó, familiares del acusado mantienen contacto con las autoridades y expresaron su intención de colaborar para que se entregue.
Qué investiga la Justicia por el crimen de Camila
La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, quien estuvo presente en el lugar y supervisó las primeras medidas de la investigación. Ahora, los investigadores intentan reconstruir los minutos previos al ataque y determinar qué desencadenó la discusión entre la joven y su novio.
También buscan establecer si existieron episodios previos de violencia, amenazas o denuncias dentro de la relación.
Las pericias realizadas en la escena, el arma que el padre de Camila consiguió quitarle al agresor y los testimonios de familiares y vecinos serán elementos centrales para avanzar en la investigación y esclarecer cómo ocurrió el femicidio.