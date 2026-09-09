Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años, baleó a su suegro y está prófugo

El barrio San Alberto, en Ituzaingó, permanece conmocionado por el femicidio de Camila Ruth Castro, una joven de 18 años que fue asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa. Por el crimen, la Policía busca intensamente a su novio, Elías Barrionuevo, quien permanece prófugo y tiene una orden de captura.