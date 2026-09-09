El consuelo de Frances Tiafoe a Alex Michelsen tras eliminarlo del US Open en cinco sets

Resumen para apurados
- Frances Tiafoe venció a Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 en Nueva York y avanzó a semifinales del US Open tras una histórica remontada de cinco horas.
- Michelsen lideraba por dos sets y sacó para ganar en el tercero, pero Tiafoe revirtió el marcador en el tie-break final y luego consoló a su compatriota entre lágrimas.
- Con este triunfo, Tiafoe buscará el pase a la final del Grand Slam, mientras que Michelsen, de 22 años, consolida su proyección de élite pese al duro golpe anímico.
Frances Tiafoe avanzó a las semifinales del US Open 2026 después de vencer a Alex Michelsen en un partido de cuartos de final que tuvo cambios de ritmo, tensión y un final cargado de emoción. El estadounidense se impuso por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6), tras casi cinco horas de juego en el estadio Arthur Ashe.
Michelsen, de 22 años, estaba ante una oportunidad inédita: disputaba por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Había conseguido una ventaja de dos sets y, en el tercero, llegó a sacar 5-4, a apenas cuatro puntos de meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Pero Tiafoe reaccionó cuando el partido parecía escapársele. Recuperó el quiebre en el tercer set, encontró mayor regularidad desde el fondo de la cancha y fue empujando el duelo a un terreno cada vez más incómodo para su rival. La definición llegó al tie break del quinto parcial, en el que el jugador de Maryland resolvió una batalla que parecía tener a Michelsen como favorito durante buena parte de la noche.
El desenlace dejó una imagen que rápidamente se replicó en las redes sociales. Mientras Tiafoe se preparaba para celebrar su clasificación, advirtió que Michelsen no podía contener la frustración por una derrota que había tenido muy cerca. Entonces dejó de lado el festejo y fue a abrazarlo.
FOE-NOMENAL ðºð¸— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
From two sets and a break down, and then a break down in the fifth, Frances Tiafoe defeats Michelsen 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6! pic.twitter.com/8PMMeQ0ETh
“En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando y pensé: ‘Hombre, lo sé. Yo también he estado ahí’”, contó Tiafoe luego del encuentro. Ambos mantienen una relación cercana dentro del circuito y el ganador explicó que entendió de inmediato lo que significaba esa caída para su compatriota.
“Es joven y nunca había estado ahí. Somos muy cercanos, siempre hemos tenido una gran relación. Sé cuánto duele y sé cuánto lo quería hoy. Es algo con lo que sueñas”, agregó Tiafoe, que ya había vencido a Michelsen en los dos antecedentes entre ambos: Dallas 2024 y Houston 2025.
Michelsen apenas pudo hablar durante ese abrazo. “Trataba de mantener la compostura y no lo hice muy bien. Él me decía muchas cosas bonitas y personales”, relató. Según explicó, las palabras de su rival tuvieron un efecto especial por el vínculo que comparten fuera de la cancha.
El joven tenista reconoció que la presión lo afectó al momento de cerrar el partido. “Estás a cuatro puntos de llegar a las semifinales del US Open y es una forma horrible de verlo, porque solo puedes jugar un punto cada vez. Fallé un par de saques y, después de hacer dos dobles faltas, pensé: ‘Ya está, esto no va bien’”, analizó.
Pese a la decepción, Michelsen rescató lo conseguido en Nueva York. “Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero estoy muy feliz de haberme demostrado que puedo llegar a unos cuartos de Grand Slam. Solo tengo 22 años y tengo mucho tiempo para crecer física y mentalmente. Voy a estar aquí otra vez”, afirmó.
Tiafoe, por su parte, valoró la resistencia de su rival y admitió que recién pudo encontrar su mejor nivel a partir del tercer set. “Es un infierno de jugador; él merecía haber ganado hoy”, sostuvo.