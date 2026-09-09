El consuelo de Frances Tiafoe a Alex Michelsen tras eliminarlo del US Open en cinco sets

Pero Tiafoe reaccionó cuando el partido parecía escapársele. Recuperó el quiebre en el tercer set, encontró mayor regularidad desde el fondo de la cancha y fue empujando el duelo a un terreno cada vez más incómodo para su rival. La definición llegó al tie break del quinto parcial, en el que el jugador de Maryland resolvió una batalla que parecía tener a Michelsen como favorito durante buena parte de la noche.