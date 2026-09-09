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Las frases de Lamine Yamal que indignaron al Real Madrid: chicaneó a Mourinho y lanzó una indirecta para Mbappé

El joven delantero de Barcelona habló en conferencia y dejó dardos para Real Madrid en la previa del debut ante Feyenoord por la Champions League.

PICANTE. Lamine Yamal habló antes del debut de Barcelona en la Champions League y dejó fuertes declaraciones sobre Kylian Mbappé y José Mourinho.
PICANTE. Lamine Yamal habló antes del debut de Barcelona en la Champions League y dejó fuertes declaraciones sobre Kylian Mbappé y José Mourinho.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Lamine Yamal lanzó críticas hacia Kylian Mbappé y José Mourinho este martes en Barcelona durante la rueda de prensa previa al debut del club en la Champions League.
  • El delantero respondió a los dichos de Mbappé sobre el Balón de Oro y desestimó los reclamos de Mourinho contra los árbitros tras la última caída del Real Madrid.
  • Con 19 años, Yamal reaviva la rivalidad con el Real Madrid antes del estreno europeo, en una temporada donde el club catalán busca volver a ganar la Champions tras una década.
Resumen generado con IA

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa previa al debut de Barcelona en la Champions League. El equipo catalán recibirá este miércoles a Feyenoord por la primera fecha de la fase de liga y el delantero español dejó en claro que el plantel afronta el desafío con mucha ilusión. “Todo el equipo está motivado”, sostuvo.

La conferencia se produjo poco después de que se conociera la lista de nominados al Balón de Oro 2026 y Yamal fue consultado por sus posibilidades de quedarse con el premio. Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, había asegurado previamente “Yo siempre pienso que soy el mejor del mundo. Es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, una declaración que generó repercusión y que terminó teniendo respuesta por parte del español.

“No estoy pensando en ello. Cada uno puede pensar lo que quiera. Hemos sido campeones del mundo y ganamos La Liga otra vez, pero dentro de esos jugadores hay un nivel increíble. Yo no voy a suplicar nada”, afirmó Yamal, en una clara referencia a la pelea por el máximo premio individual. Cuando también le preguntaron por Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre los mejores de la temporada, respondió con ironía “Él es amigo de Kylian, ¿no? No me importa”.

La chicana de Yamal a José Mourinho

El futbolista de Barcelona también se refirió a las recientes críticas de José Mourinho contra el arbitraje después de la derrota de Real Madrid por 1-0 ante Real Betis. Consultado por un periodista sobre los dichos del portugués, Yamal evitó entrar directamente en la discusión, aunque dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión.

“No sé, si llevan años sin ganar será su problema. Pregúntenle a ellos. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. No es mi trabajo. La calidad y el nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y en LaLiga. No siempre lo tienen fácil y hay que darles apoyo. Intento siempre mantener la calma”, expresó.

Las declaraciones de Yamal llegan en la previa de una nueva aventura europea para Barcelona, que buscará volver a levantar la Champions League después de más de una década. Con apenas 19 años, el delantero vuelve a quedar en el centro de la escena tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por sus declaraciones fuera de ella.

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