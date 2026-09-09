Las frases de Lamine Yamal que indignaron al Real Madrid: chicaneó a Mourinho y lanzó una indirecta para Mbappé

“No estoy pensando en ello. Cada uno puede pensar lo que quiera. Hemos sido campeones del mundo y ganamos La Liga otra vez, pero dentro de esos jugadores hay un nivel increíble. Yo no voy a suplicar nada”, afirmó Yamal, en una clara referencia a la pelea por el máximo premio individual. Cuando también le preguntaron por Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre los mejores de la temporada, respondió con ironía “Él es amigo de Kylian, ¿no? No me importa”.