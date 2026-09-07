De participar en Gran Hermano a trabajar de delivery: “Estamos para atrás”, dijo Thiago Medina

Resumen para apurados
- El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina comenzó a trabajar como repartidor de delivery en Buenos Aires ante dificultades económicas para generar ingresos.
- Tras salir del reality, Medina abrió una verdulería que cerró y vendió figuritas; además, afronta una causa judicial por presunto abuso sexual.
- El cambio laboral evidencia la volatilidad económica posfama televisiva, mientras el joven aguarda resoluciones en la investigación judicial abierta.
Thiago Medina, uno de los exparticipantes más reconocidos de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al mostrar cuál es su nuevo trabajo. El joven comenzó a realizar repartos para una aplicación de delivery y compartió un video en el que contó que salió a trabajar ante la necesidad de generar ingresos.
“Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá. ‘Tamos para atrás. Hay que laburar. I love you”, expresó Medina.
El exintegrante del reality de Telefe se mostró preparado para comenzar su jornada como repartidor y aprovechó la publicación para invitar a sus seguidores a solicitar sus servicios.
Thiago Medina comenzó a trabajar como repartidor
El delivery se suma a los distintos emprendimientos que Thiago Medina inició desde su salida de Gran Hermano.
Después de participar del programa, el joven abrió una verdulería en Moreno, aunque el negocio funcionó durante algunos meses. Más tarde, orientó parte de su actividad hacia las redes sociales, la música y distintos emprendimientos comerciales.
Durante los últimos meses también comenzó a vender álbumes, figuritas y productos vinculados al Mundial 2026.
En ese momento, Medina había mostrado que se ocupaba personalmente de entregar los productos a sus compradores.
“Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”, había contado en sus redes sociales.
“Estamos para atrás”: la frase de Thiago Medina
Al revelar su nueva actividad laboral, el exparticipante de Gran Hermano hizo referencia al momento económico que atraviesa y resumió su situación con una particular frase.
“‘Tamos para atrás. Hay que laburar”, sostuvo.
La publicación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque Medina había construido buena parte de su actividad después del reality alrededor de las redes sociales, la música y diferentes emprendimientos.
Ahora, el joven incorporó el trabajo de repartidor a sus actividades para generar ingresos.
Qué hizo Thiago Medina después de Gran Hermano
Thiago Medina alcanzó una importante exposición pública durante su participación en Gran Hermano. Tras su salida de la casa, continuó vinculado al mundo del entretenimiento y las redes sociales.
También intentó desarrollar diferentes proyectos comerciales. Entre ellos se destacó la verdulería que abrió en Moreno y, posteriormente, la venta de productos relacionados con el Mundial.
El nuevo trabajo como repartidor representa otra etapa dentro de su recorrido laboral después de la exposición que consiguió gracias al reality.
La situación judicial de Thiago Medina
En paralelo con su actividad laboral, Thiago Medina atraviesa una investigación judicial por una denuncia de presunto abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años.
Medina fue imputado en el marco de la causa y rechazó las acusaciones en su contra.
En las últimas horas también trascendió que el joven no se habría presentado a una convocatoria judicial prevista como parte del expediente, mientras que la denunciante sí habría asistido.
A su vez, las pericias psicológicas ordenadas en el marco de la investigación permanecen demoradas, según información difundida por el comunicador Matías González.
La causa continúa bajo investigación y, hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones.