DeportesMás deportes

Boca cambió a tiempo y sacó ventaja en La Bombonera por la Sudamericana

Luego de un primer tiempo en el que sufrió ante San Pablo, el “Xeneize” reaccionó y encontró el gol en los pies de Merentiel. El arquero Montero volvió a ser decisivo. El martes se juega la revancha.

LO GRITÓ CON EL ALMA. Miguel Merentiel convirtió el gol del Xeneize y lo festejó con todo.
LO GRITÓ CON EL ALMA. Miguel Merentiel convirtió el gol del "Xeneize" y lo festejó con todo.
Por Carlos Chirino 08 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
  • Tras un primer tiempo dominado por los brasileños y sostenido por el arquero Montero, el equipo mejoró su presión y juego ofensivo en el complemento.
  • Con esta ventaja mínima, el Xeneize viajará a Brasil el próximo martes para disputar la revancha en el Morumbí y buscar el pase a semifinales.
Resumen generado con IA

Boca Juniors entendió que para ganar había que cambiar. Después de un primer tiempo en el que mostró un pobre nivel y en el que San Pablo manejó buena parte de la pelota, el equipo de Rodolfo Arruabarrena salió decidido a jugar de otra manera en el complemento. Aceleró, presionó más arriba, encontró espacios y, cuando tuvo su oportunidad, no perdonó. Miguel Merentiel apareció para marcar el 1-0 y darle al “Xeneize” una victoria tan trabajada como valiosa en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Berlanga contó qué habló con "Chiqui" Tapia antes de denunciar a Boca y anticipó cuándo saldrá el fallo

Berlanga contó qué habló con Chiqui Tapia antes de denunciar a Boca y anticipó cuándo saldrá el fallo

La Bombonera terminó festejando un triunfo que Boca empezó a construir en el segundo tiempo, aunque también tuvo que agradecerle a Álvaro Montero. El arquero colombiano fue determinante cuando el partido todavía estaba 0-0 y San Pablo parecía sentirse cómodo en el campo. A los 16 minutos del primer período, sacó un manotazo espectacular para desviar al córner un cabezazo de Luciano, ejecutado a muy corta distancia. Fue la ocasión más clara de una primera mitad en la que el visitante tuvo mayor control.

Boca había adoptado una postura demasiado cautelosa. San Pablo movía la pelota y obligaba al conjunto de Arruabarrena a retroceder. El “Xeneize” intentaba recostarse sobre la banda izquierda, aunque le costaba generar peligro en el mano a mano. Leonel Flores no encontraba espacios y Lucas Ramón lograba contenerlo con eficacia.

Llegadas aisladas

Las aproximaciones de Boca fueron aisladas. A los 22 minutos, Leandro Paredes probó de volea tras una jugada ofensiva, pero su remate se fue cerca del palo derecho de Rafael. Más tarde, San Pablo volvió a tener una posibilidad cuando Jonathan Calleri recibió un centro atrás dentro del área y definió con la cara interna de su botín derecho, aunque la pelota terminó lejos del arco defendido por Montero.

Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una presunta infracción reglamentaria

Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una presunta infracción reglamentaria

Sobre los 34 minutos, Boca volvió a avisar. Lautaro Blanco recuperó la pelota, Flores improvisó un taco para devolvérsela y el lateral izquierdo se animó con un remate desde la puerta del área que se perdió por encima del travesaño. No mucho más. El equipo de La Ribera se fue al descanso sin haber podido rematar entre los tres palos y con la sensación de que necesitaba cambiar algunas cosas.

Y cambió. Boca salió al complemento con otra actitud. A los cinco minutos, Lautaro Di Lollo ganó de arriba luego de un córner y su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño. Fue el primer aviso de una etapa que tendría rápidamente su momento decisivo.

Mastantuono recordó su gol a Boca: “Fue el mejor momento de mi vida”

Mastantuono recordó su gol a Boca: “Fue el mejor momento de mi vida”

A los seis llegó el golpe. Alan Velasco se asoció con Lautaro Blanco, quien apareció por izquierda y envió un centro rasante hacia el corazón del área. Merentiel metió un taco para dejar la pelota a disposición y, aunque el arquero Rafael consiguió tapar el primer remate, el rebote quedó servido. La “Bestia” no perdonó en el segundo intento y empujó la pelota al fondo del arco para desatar el festejo de toda La Bombonera.

Más espacios

El 1-0 modificó definitivamente el partido. Boca ganó confianza y San Pablo tuvo que adelantar sus líneas en busca del empate. Allí volvió a aparecer Montero. A los 16 minutos, el arquero controló en dos tiempos un peligroso remate cruzado de Domingos Duarte dentro del área y volvió a transmitir seguridad.

Con espacios para atacar, Boca pudo incluso aumentar la diferencia. A los 29 minutos, después de una gran combinación entre Flores y Velasco, el ex Independiente sacó un potente remate que pasó muy cerca del ángulo. Fue una muestra de que el “Xeneize” había encontrado otra cara.

No consiguió ampliar la ventaja, pero tampoco permitió que San Pablo encontrara el camino hacia el empate. Boca terminó abrazado a un 1-0 que lo deja mejor parado, aunque lejos de tener la serie definida.

“Fue un partido muy complicado. Sabíamos que iba a ser un encuentro durísimo. Ellos juegan bien. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego”, resumió Velasco después de la victoria.

Ahora, Boca deberá defender la ventaja en un escenario que seguramente será muy diferente. El martes, en el estadio Morumbí, se jugará la revancha. Allí, el equipo de Arruabarrena tendrá que volver a mostrar la personalidad que exhibió en el complemento y, sobre todo, sostener la intensidad que le permitió dar vuelta la historia en La Bombonera.

La ventaja es mínima, pero Boca tiene algo que buscaba antes de comenzar la serie: viajar a Brasil con la clasificación a semifinales al alcance de la mano.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsBrasilCopa SudamericanaClub Atlético IndependienteRodolfo ArruabarrenaSão Paulo Futebol ClubeLeandro Paredes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno
1

Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos
2

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años
3

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso
4

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas
5

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

Ranking notas premium
Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
1

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
2

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
4

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada
5

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

Más Noticias
La única certeza es la incertidumbre política

La única certeza es la incertidumbre política

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

El parque Guillermina luce nuevos árboles

El parque Guillermina luce nuevos árboles

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

Comentarios