Boca cambió a tiempo y sacó ventaja en La Bombonera por la Sudamericana

Boca Juniors entendió que para ganar había que cambiar. Después de un primer tiempo en el que mostró un pobre nivel y en el que San Pablo manejó buena parte de la pelota, el equipo de Rodolfo Arruabarrena salió decidido a jugar de otra manera en el complemento. Aceleró, presionó más arriba, encontró espacios y, cuando tuvo su oportunidad, no perdonó. Miguel Merentiel apareció para marcar el 1-0 y darle al “Xeneize” una victoria tan trabajada como valiosa en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.