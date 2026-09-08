Boca cambió a tiempo y sacó ventaja en La Bombonera por la Sudamericana

Resumen para apurados
- Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- Tras un primer tiempo dominado por los brasileños y sostenido por el arquero Montero, el equipo mejoró su presión y juego ofensivo en el complemento.
- Con esta ventaja mínima, el Xeneize viajará a Brasil el próximo martes para disputar la revancha en el Morumbí y buscar el pase a semifinales.
Boca Juniors entendió que para ganar había que cambiar. Después de un primer tiempo en el que mostró un pobre nivel y en el que San Pablo manejó buena parte de la pelota, el equipo de Rodolfo Arruabarrena salió decidido a jugar de otra manera en el complemento. Aceleró, presionó más arriba, encontró espacios y, cuando tuvo su oportunidad, no perdonó. Miguel Merentiel apareció para marcar el 1-0 y darle al “Xeneize” una victoria tan trabajada como valiosa en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La Bombonera terminó festejando un triunfo que Boca empezó a construir en el segundo tiempo, aunque también tuvo que agradecerle a Álvaro Montero. El arquero colombiano fue determinante cuando el partido todavía estaba 0-0 y San Pablo parecía sentirse cómodo en el campo. A los 16 minutos del primer período, sacó un manotazo espectacular para desviar al córner un cabezazo de Luciano, ejecutado a muy corta distancia. Fue la ocasión más clara de una primera mitad en la que el visitante tuvo mayor control.
Boca había adoptado una postura demasiado cautelosa. San Pablo movía la pelota y obligaba al conjunto de Arruabarrena a retroceder. El “Xeneize” intentaba recostarse sobre la banda izquierda, aunque le costaba generar peligro en el mano a mano. Leonel Flores no encontraba espacios y Lucas Ramón lograba contenerlo con eficacia.
Llegadas aisladas
Las aproximaciones de Boca fueron aisladas. A los 22 minutos, Leandro Paredes probó de volea tras una jugada ofensiva, pero su remate se fue cerca del palo derecho de Rafael. Más tarde, San Pablo volvió a tener una posibilidad cuando Jonathan Calleri recibió un centro atrás dentro del área y definió con la cara interna de su botín derecho, aunque la pelota terminó lejos del arco defendido por Montero.
Sobre los 34 minutos, Boca volvió a avisar. Lautaro Blanco recuperó la pelota, Flores improvisó un taco para devolvérsela y el lateral izquierdo se animó con un remate desde la puerta del área que se perdió por encima del travesaño. No mucho más. El equipo de La Ribera se fue al descanso sin haber podido rematar entre los tres palos y con la sensación de que necesitaba cambiar algunas cosas.
Y cambió. Boca salió al complemento con otra actitud. A los cinco minutos, Lautaro Di Lollo ganó de arriba luego de un córner y su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño. Fue el primer aviso de una etapa que tendría rápidamente su momento decisivo.
A los seis llegó el golpe. Alan Velasco se asoció con Lautaro Blanco, quien apareció por izquierda y envió un centro rasante hacia el corazón del área. Merentiel metió un taco para dejar la pelota a disposición y, aunque el arquero Rafael consiguió tapar el primer remate, el rebote quedó servido. La “Bestia” no perdonó en el segundo intento y empujó la pelota al fondo del arco para desatar el festejo de toda La Bombonera.
Más espacios
El 1-0 modificó definitivamente el partido. Boca ganó confianza y San Pablo tuvo que adelantar sus líneas en busca del empate. Allí volvió a aparecer Montero. A los 16 minutos, el arquero controló en dos tiempos un peligroso remate cruzado de Domingos Duarte dentro del área y volvió a transmitir seguridad.
Con espacios para atacar, Boca pudo incluso aumentar la diferencia. A los 29 minutos, después de una gran combinación entre Flores y Velasco, el ex Independiente sacó un potente remate que pasó muy cerca del ángulo. Fue una muestra de que el “Xeneize” había encontrado otra cara.
No consiguió ampliar la ventaja, pero tampoco permitió que San Pablo encontrara el camino hacia el empate. Boca terminó abrazado a un 1-0 que lo deja mejor parado, aunque lejos de tener la serie definida.
“Fue un partido muy complicado. Sabíamos que iba a ser un encuentro durísimo. Ellos juegan bien. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego”, resumió Velasco después de la victoria.
Ahora, Boca deberá defender la ventaja en un escenario que seguramente será muy diferente. El martes, en el estadio Morumbí, se jugará la revancha. Allí, el equipo de Arruabarrena tendrá que volver a mostrar la personalidad que exhibió en el complemento y, sobre todo, sostener la intensidad que le permitió dar vuelta la historia en La Bombonera.
La ventaja es mínima, pero Boca tiene algo que buscaba antes de comenzar la serie: viajar a Brasil con la clasificación a semifinales al alcance de la mano.