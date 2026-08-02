Paritaria de encargados de edificios: cómo serán los aumentos de sueldo para agosto y septiembre

El sector de empleados de mutuales representó un ejemplo ilustrativo al establecer ajustes automáticos mensuales indexados al costo de vida durante todo el segundo tramo de 2026. Este mecanismo adoptó un formato similar a la denominada "cláusula gatillo", herramienta recurrente en las negociaciones colectivas de años anteriores en contextos de inflación interanual de tres dígitos.