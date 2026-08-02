SociedadActualidad

Paritaria de encargados de edificios: cómo serán los aumentos de sueldo para agosto y septiembre

El convenio colectivo incluye subas sobre el básico de julio y agosto, junto a un esquema de refuerzos fijos de $25.000 mensuales que se extenderá hasta septiembre.

Paritaria de encargados de edificios: cómo serán los aumentos de sueldo para agosto y septiembre
Fuente: Iprofesional
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Min

Al comienzo de la segunda mitad de 2026, las entidades sindicales en la Argentina procuraron pactar mejoras salariales con cobertura como mínimo hasta septiembre, tras un primer semestre donde los acuerdos paritarios alcanzados no lograron impulsar el poder de compra real de la fuerza laboral.

Comienza el pago de sueldos para los empleados estatales en Tucumán: cronograma completo

Comienza el pago de sueldos para los empleados estatales en Tucumán: cronograma completo

El sector de empleados de mutuales representó un ejemplo ilustrativo al establecer ajustes automáticos mensuales indexados al costo de vida durante todo el segundo tramo de 2026. Este mecanismo adoptó un formato similar a la denominada "cláusula gatillo", herramienta recurrente en las negociaciones colectivas de años anteriores en contextos de inflación interanual de tres dígitos.

Cuánto pasan a cobrar los encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y las entidades representantes de los propietarios de unidades funcionales pactaron un entendimiento de carácter trimestral para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026 y cuánto representa su sueldo en las expensas

Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026 y cuánto representa su sueldo en las expensas

Esta resolución conjunta establece nuevas pautas salariales y condiciones específicas de recomposición económica destinadas a los trabajadores del sector durante el período fijado en el compromiso.

  • En el mes de julio se aplica un aumento del 2% sobre el sueldo básico de junio correspondiente a la cuarta categoría del convenio, con impacto proporcional en el resto de las categorías y en los adicionales. Asimismo, se suma un incremento de $25.000 a la cifra fija remuneratoria fijada en la negociación previa.
  • Para agosto está previsto un ajuste del 1,9% calculado sobre el haber básico de julio, manteniendo idéntico esquema de distribución para las distintas categorías y adicionales convencionales. A este porcentaje se le agrega un nuevo incremento de $25.000 en la suma fija remuneratoria mensual.
  • Durante septiembre se otorga un nuevo ajuste de $25.000 destinado al concepto de la suma fija remuneratoria mensual.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto de 2026 y qué pasa con los aumentos

Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto de 2026 y qué pasa con los aumentos

Tarjetas de crédito: cómo usar la fecha de cierre a tu favor

Tarjetas de crédito: cómo usar la fecha de cierre a tu favor

Calendario de pago de Anses: quiénes quedan por cobrar en julio

Calendario de pago de Anses: quiénes quedan por cobrar en julio

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

Lo más popular
Falta tanto que parece nada
1

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
2

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección
5

Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

Ranking notas premium
Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
1

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
3

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
4

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
5

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Más Noticias
Qué pasa cuando dejás de comer harinas blancas, según la ciencia: los síntomas que pueden aparecer

Qué pasa cuando dejás de comer harinas blancas, según la ciencia: los síntomas que pueden aparecer

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: ¿Querés venir a sentarte acá?

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: "¿Querés venir a sentarte acá?"

Alerta por El Niño: la ONU anticipó más lluvias, calor y riesgo de inundaciones en Argentina

Alerta por El Niño: la ONU anticipó más lluvias, calor y riesgo de inundaciones en Argentina

Horóscopo financiero: qué signos podrán mejorar sus ingresos en agosto de 2026

Horóscopo financiero: qué signos podrán mejorar sus ingresos en agosto de 2026

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Comentarios