Paritaria de encargados de edificios: cómo serán los aumentos de sueldo para agosto y septiembre

Al comienzo de la segunda mitad de 2026, las entidades sindicales en la Argentina procuraron pactar mejoras salariales con cobertura como mínimo hasta septiembre, tras un primer semestre donde los acuerdos paritarios alcanzados no lograron impulsar el poder de compra real de la fuerza laboral.
El sector de empleados de mutuales representó un ejemplo ilustrativo al establecer ajustes automáticos mensuales indexados al costo de vida durante todo el segundo tramo de 2026. Este mecanismo adoptó un formato similar a la denominada "cláusula gatillo", herramienta recurrente en las negociaciones colectivas de años anteriores en contextos de inflación interanual de tres dígitos.
Cuánto pasan a cobrar los encargados de edificios
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y las entidades representantes de los propietarios de unidades funcionales pactaron un entendimiento de carácter trimestral para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.
Esta resolución conjunta establece nuevas pautas salariales y condiciones específicas de recomposición económica destinadas a los trabajadores del sector durante el período fijado en el compromiso.
- En el mes de julio se aplica un aumento del 2% sobre el sueldo básico de junio correspondiente a la cuarta categoría del convenio, con impacto proporcional en el resto de las categorías y en los adicionales. Asimismo, se suma un incremento de $25.000 a la cifra fija remuneratoria fijada en la negociación previa.
- Para agosto está previsto un ajuste del 1,9% calculado sobre el haber básico de julio, manteniendo idéntico esquema de distribución para las distintas categorías y adicionales convencionales. A este porcentaje se le agrega un nuevo incremento de $25.000 en la suma fija remuneratoria mensual.
- Durante septiembre se otorga un nuevo ajuste de $25.000 destinado al concepto de la suma fija remuneratoria mensual.