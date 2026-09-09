“Alzheimer en Ruta”: propuesta de la Fundación León

Durante septiembre, Fundación León desarrollará una agenda territorial e intergeneracional alineada con la campaña mundial de Alzheimer’s Disease International (ADI).
Las propuestas buscan ampliar la información disponible, contribuir a reducir el estigma asociado a las demencias y destacar la importancia de reconocer señales y acceder oportunamente al diagnóstico, la orientación y los apoyos.
Ayer, León puso en marcha “Alzheimer en Ruta”. Se trata de un recorrido por municipios, en el que el equipo del Centro de Envejecimiento Activo de la fundación y su director Global, Diego Aguilar, promueven el mensaje 2026 de ADI y dejan buenas prácticas recomendadas para la instancias de prevención y acompañamiento.
Reducir el estigma
“Las propuestas buscan ampliar la información disponible, contribuir a reducir el estigma asociado a las demencias y destacar la importancia de reconocer señales y acceder oportunamente al diagnóstico, la orientación y los apoyos”, destacó Aguilar. “Alzheimer en Ruta” seguirá su paso por Monteros, Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Amaicha.