SociedadSalud

“Alzheimer en Ruta”: propuesta de la Fundación León

Se busca contribuir a reducir el estigma asociado a las demencias, entre otros objetivos.

“Alzheimer en Ruta”: propuesta de la Fundación León
Hace 5 Hs

Durante septiembre, Fundación León desarrollará una agenda territorial e intergeneracional alineada con la campaña mundial de Alzheimer’s Disease International (ADI). 

Las propuestas buscan ampliar la información disponible, contribuir a reducir el estigma asociado a las demencias y destacar la importancia de reconocer señales y acceder oportunamente al diagnóstico, la orientación y los apoyos. 

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Ayer, León puso en marcha “Alzheimer en Ruta”. Se trata de un recorrido por municipios, en el que el equipo del Centro de Envejecimiento Activo de la fundación y su director Global, Diego Aguilar, promueven el mensaje 2026 de ADI y dejan buenas prácticas recomendadas para la instancias de prevención y acompañamiento. 

Reducir el estigma

“Las propuestas buscan ampliar la información disponible, contribuir a reducir el estigma asociado a las demencias y destacar la importancia de reconocer señales y acceder oportunamente al diagnóstico, la orientación y los apoyos”, destacó Aguilar. “Alzheimer en Ruta” seguirá su paso por Monteros, Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Amaicha.


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