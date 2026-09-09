“Alzheimer en Ruta”: propuesta de la Fundación León

Ayer, León puso en marcha “Alzheimer en Ruta”. Se trata de un recorrido por municipios, en el que el equipo del Centro de Envejecimiento Activo de la fundación y su director Global, Diego Aguilar, promueven el mensaje 2026 de ADI y dejan buenas prácticas recomendadas para la instancias de prevención y acompañamiento.