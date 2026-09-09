CulturaArte y cultura

La Facultad de Artes de la UNT exhibe su patrimonio

Obras adquiridas durante los últimos años se verán desde esta tarde en el MUNT.

MONTAJE. La exposición abarca tres salas del museo de la UNT.
MONTAJE. La exposición abarca tres salas del museo de la UNT.
Hace 6 Hs

En el marco de los 80 años de su creación, la Facultad de Artes inaugura esta tarde “Nuevas adquisiciones. Colección patrimonial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán”. La cita a a las 19.30 en el MUNT (San Martín 1.545). Con curaduría de la doctora Silvia Agüero, decana de esa unidad académica, la muestra forma parte del ciclo de exposiciones que se integran con obras de la colección y presenta un conjunto incorporado durante los últimos cuatro años mediante donaciones, adquisiciones y gestiones institucionales.

Pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías, registros de intervenciones y documentos históricos amplían el patrimonio artístico de la UNT. Son nuevas piezas que dan continuidad a una historia institucional iniciada en 1946 y expresan una concepción del patrimonio como espacio vivo de memoria, conocimiento, formación y diálogo con el presente.

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Entre los núcleos destacados se encuentran una selección de mezzotintas de pequeño formato de artistas internacionales, pertenecientes a International Mezzotint Society, donada por Déborah Chapman; un conjunto de pinturas y grabados de artistas cubanos contemporáneos; una obra fotográfica de la artista peruana Cecilia Paredes; y cuatro esculturas de Hernán Dompé, tres de ellas donadas por Galería Lowenstein. También se presentan obras de artistas argentinos y latinoamericanos.

La exposición incorpora además un núcleo documental conformado por un retrato de Lino Enea Spilimbergo realizado por Sixto Aurelio Salas y tres cartas dirigidas a Medardo Pantoja, escritas por Juan Carlos Castagnino, el propio Spilimbergo y Pompeyo Audivert. Estas piezas recuperan vínculos y afectos fundamentales para la construcción de la historia del arte y de la enseñanza artística en la Universidad.

Protagonistas

Asimismo, se exhiben registros de obras que forman parte del patrimonio y de la experiencia cotidiana de la Facultad, como la intervención de Nicolás Leiva en el techo del hall central y la obra de Carlos Alcalde instalada en la Biblioteca de Artes.

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Participan también Paula Aguilar, Néstor Arenas, José Bedia, Carlos R. Cárdenas, Gabriel Chaile, Luis De Bairos Moura, José “Pepe” Franco, Manuel Mendive Hoyos, Beatriz Moreiro, Pedro Pablo Oliva, Sergio Real, Fernando Robles Almirón, Rodolfo Edgardo Soria, Ana Lía Sorrentino, Leonardo Trombeta y Julio Villafañe.

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