La Facultad de Artes de la UNT exhibe su patrimonio

En el marco de los 80 años de su creación, la Facultad de Artes inaugura esta tarde “Nuevas adquisiciones. Colección patrimonial de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán”. La cita a a las 19.30 en el MUNT (San Martín 1.545). Con curaduría de la doctora Silvia Agüero, decana de esa unidad académica, la muestra forma parte del ciclo de exposiciones que se integran con obras de la colección y presenta un conjunto incorporado durante los últimos cuatro años mediante donaciones, adquisiciones y gestiones institucionales.