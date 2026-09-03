La junta médica confirmó que el material que Aníbal Lotocki le inyectó a Silvina Luna dañó sus riñones

La junta médica que intervino en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna sostuvo que las publicaciones científicas más recientes reforzaron la relación entre el polimetilmetacrilato (PMMA), los granulomas, la hipercalcemia y el compromiso renal. El dictamen fue elaborado por especialistas del Cuerpo Médico Forense en respuesta a distintos puntos solicitados por la Justicia en la investigación sobre la intervención estética realizada por Aníbal Lotocki.