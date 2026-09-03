La junta médica confirmó que el material que Aníbal Lotocki le inyectó a Silvina Luna dañó sus riñones

Resumen para apurados
- La junta médica forense confirmó hoy ante la Justicia que el PMMA inyectado por Aníbal Lotocki causó los granulomas y la falla renal que provocaron la muerte de Silvina Luna.
- El informe se basó en estudios recientes que probaron la relación del polímero con la hipercalcemia y advirtió que el cirujano no dejó constancia de los controles posteriores.
- Pese a que el peritaje no fijó culpas penales directas, la contundente evidencia médica será determinante para definir la condena de Lotocki por el fallecimiento de la actriz.
La junta médica que intervino en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna sostuvo que las publicaciones científicas más recientes reforzaron la relación entre el polimetilmetacrilato (PMMA), los granulomas, la hipercalcemia y el compromiso renal. El dictamen fue elaborado por especialistas del Cuerpo Médico Forense en respuesta a distintos puntos solicitados por la Justicia en la investigación sobre la intervención estética realizada por Aníbal Lotocki.
Los peritos señalaron que los nuevos estudios “confieren mayor consistencia y relación fisiopatológica entre la presencia de material de relleno (PMMA), la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia mediada por calcitriol”.
El informe, sin embargo, no formuló una atribución de responsabilidad penal contra Lotocki. La junta se limitó a responder cuestiones de carácter médico vinculadas con la evolución de Luna, los controles posteriores a la aplicación del material, la posibilidad de realizar una cirugía y el conocimiento científico disponible sobre las complicaciones asociadas al PMMA.
Uno de los puntos planteados por la Justicia buscó determinar si los controles realizados posteriormente por Lotocki se habían ajustado al tipo de intervención practicada sobre Luna.
La respuesta de los peritos fue contundente respecto de la documentación disponible en el expediente: “No obran en autos las constancias médicas del seguimiento realizado por el Dr. Aníbal Lotocki en base a las intervenciones llevadas a cabo” sobre la paciente.
La junta también analizó si el médico se encontraba en condiciones de realizar una eventual extracción del material inyectado. Los especialistas indicaron que no podían establecerlo de manera exclusiva a partir de la documentación médica reunida en la causa.
Explicaron que la posibilidad de llevar adelante ese tipo de procedimientos depende de la formación, la especialidad y la experiencia profesional. Además, remarcaron que la habilitación para ejercer y el reconocimiento de las especialidades médicas están sujetos a la normativa sanitaria vigente, publicó Infobae.
Los granulomas y la aparición de hipercalcemia
Otro de los interrogantes estuvo relacionado con la posibilidad de anticipar la aparición de hipercalcemia como consecuencia de un cuerpo extraño.
La junta médica respondió que esa complicación no resulta “completamente predecible”. Según explicaron los especialistas, puede manifestarse después de períodos variables, incluso meses o años luego de la formación de granulomas.
A pesar de ello, el dictamen sostuvo que, una vez detectadas esas lesiones, “resulta procedente efectuar un seguimiento orientado a la detección precoz de una eventual hipercalcemia”.
La documentación analizada por los peritos registra que en junio de 2013 el médico Diego Lowenstein advirtió y documentó la presencia de granulomas. Posteriormente, un estudio de laboratorio realizado el 9 de septiembre de ese año informó una concentración de calcio en sangre de 10,7 mg/dl, por encima del valor de corte de 10,2 mg/dl.
Ese mismo estudio mostró además un deterioro de la función renal, con una creatinina de 1,2 mg/dl.
Ante el diagnóstico y la palpación de granulomas macroscópicos, los peritos consideraron que correspondía proponer una intervención de toilette y desbridamiento del músculo glúteo. No obstante, aclararon que esa cirugía no garantizaba que Luna no fuera a desarrollar posteriormente un cuadro de hipercalcemia.
Qué ocurrió con el paso de los años
La historia clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires registró en marzo de 2014 la presencia de granulomas en ambos glúteos, los muslos y las rodillas. Posteriormente, esas mismas lesiones fueron evidenciadas durante la autopsia.
La junta también analizó si la hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva podían responder a una evolución clínica gradual y multifactorial, sin que existiera una vinculación directa e inmediata con la intervención inicial.
Los peritos remarcaron que Luna presentó características bioquímicas particulares: hipercalcemia asociada a una elevación del calcitriol y una hormona paratiroidea suprimida.
“Dicho perfil resulta compatible con mecanismos de producción extrarrenal de calcitriol, como los observados en procesos granulomatosos”, señalaron.
De acuerdo con el dictamen, la evolución clínica posterior, que incluyó el control de la hipercalcemia y el deterioro de la función renal, pudo haber recibido la influencia de otros factores concomitantes.
Una posible cirugía, pero con riesgos
En otro tramo del informe, los especialistas señalaron que, una vez formada una masa de granulomas, existe como alternativa la extracción quirúrgica mediante un procedimiento reconstructivo.
Pero también advirtieron sobre los riesgos de esa intervención. Entre ellos mencionaron la posibilidad de generar deformidades, hundimientos, retracciones, asimetrías y cicatrices. Además, aclararon que una cirugía de este tipo no garantiza la remoción completa del material.
Los estudios científicos que modificaron el panorama
Para elaborar sus conclusiones, la junta incorporó publicaciones científicas de 2014, 2015, 2024 y 2025.
El informe revisó además las conclusiones de una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 28, que había expresado que no era posible atribuir de manera directa la aplicación de PMMA a la aparición de hipercalcemia o hipervitaminosis D.
Los peritos señalaron que un informe del Cuerpo Médico Forense elaborado en 2016 ya había contemplado la posibilidad de establecer una relación entre los granulomas provocados por PMMA y la hipercalcemia. En aquel momento, explicaron, existía poca casuística disponible y faltaban publicaciones concluyentes que permitieran establecer una relación directa.
Con el paso de los años, esa evidencia científica se amplió.
La junta citó una serie de casos publicada por Marcos Negri en 2014 y un trabajo de Hindi y otros autores de 2015, ambos con descripciones de casos de hipercalcemia luego de inyecciones cosméticas de PMMA.
También incorporó dos casos adicionales publicados por Manfro en 2024 y una serie de 12 pacientes difundida por Lanhez y otros autores en julio de 2025.
Este último trabajo adquirió especial relevancia para los peritos. Según el dictamen, registró elevación de calcitriol en el 91,6% de los casos, supresión de la hormona paratiroidea en el 90% y una alta frecuencia de compromiso renal, cálculos y nefrocalcinosis.
Para los integrantes de la junta médica, el conjunto de estos antecedentes científicos “constituyen el sustento de las conclusiones oportunamente arribadas en el dictamen pericial de fecha 15/09/2025”.
De esta manera, el nuevo informe sostiene que la evidencia científica acumulada en los últimos años aporta mayor consistencia a la relación fisiopatológica entre el material de relleno utilizado, la formación de granulomas, la alteración del metabolismo del calcio y el deterioro renal que sufrió Silvina Luna.