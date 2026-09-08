DeportesFútbol

Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

El “Xeneize” recibe al conjunto brasileño en La Bombonera por la ida de los cuartos de final, con la misión de sacar ventaja antes de la revancha.

ANTECEDENTE. Boca viene de superar con autoridad a Recoleta en los octavos de final y ahora se prepara para recibir a San Pablo por la Copa Sudamericana.
ANTECEDENTE. Boca viene de superar con autoridad a Recoleta en los octavos de final y ahora se prepara para recibir a San Pablo por la Copa Sudamericana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors recibe este martes a las 21:30 a San Pablo en La Bombonera por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana para buscar una ventaja clave.
  • El equipo de Arruabarrena viene de golear 7-1 a Recoleta en octavos y recupera a Leandro Paredes, mientras el conjunto paulista llega con dos triunfos consecutivos.
  • La llave se definirá el 15 de septiembre en Brasil; el clasificado a semifinales se medirá ante el vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.
Resumen generado con IA

Boca afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, recibirá a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tendrá su revancha una semana después en Brasil. 

El “Xeneize” llega al cruce después de eliminar con autoridad a Recoleta en los octavos de final, con un global de 7-1. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará hacerse fuerte como local para viajar al Morumbí con ventaja, mientras que el “Tricolor” paulista arriba con dos victorias consecutivas en el Brasileirao. 

La probable formación de Boca ante San Pablo

El "Vasco" preservó a buena parte de sus titulares durante el último compromiso local y volvería a colocar desde el inicio a Leandro Paredes, recuperado de una molestia muscular. La principal duda pasa por uno de los lugares de ataque. 

El probable equipo sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Leonel Flores.

La probable formación de San Pablo

El conjunto brasileño también tendría prácticamente definido su equipo para visitar la Bombonera.

La probable formación sería: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior. 

Dónde ver Boca vs. San Pablo por TV

El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y también estará disponible mediante Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que Fernando Véjar estará a cargo del VAR.

Cómo sigue la serie

La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, también desde las 21.30, en el MorumBIS de San Pablo. El ganador de la llave avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.

Boca intentará aprovechar la localía para sacar una diferencia antes de viajar a Brasil, en un duelo con historia: será la quinta serie eliminatoria entre ambos por competencias de Conmebol. 

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaRodolfo Arruabarrena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Horacio Salinas, el crack rebelde

Carlos Horacio Salinas, el crack rebelde

“No vamos a ser campeones nunca más”: el diagnóstico de Paulo Silas sobre la crisis de Brasil

“No vamos a ser campeones nunca más”: el diagnóstico de Paulo Silas sobre la crisis de Brasil

Lo más popular
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento
2

Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo se consolida la ganadería del NOA
3

Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo se consolida la ganadería del NOA

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura
4

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años
5

Preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
2

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
3

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
4

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

El nuevo Código urbanisitico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre: cuáles serán los principales cambios que planteará
5

El nuevo Código urbanisitico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre: cuáles serán los principales cambios que planteará

Más Noticias
Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento

Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Balón de Oro 2026: se conocieron los nominados y crece la expectativa por Lionel Messi

Balón de Oro 2026: se conocieron los nominados y crece la expectativa por Lionel Messi

El error de la creatina un mes antes, el rol de los carbohidratos y la hidratación clave para los 21K de LA GACETA

El error de la creatina un mes antes, el rol de los carbohidratos y la hidratación clave para los 21K de LA GACETA

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Comentarios