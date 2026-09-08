Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este martes a las 21:30 a San Pablo en La Bombonera por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana para buscar una ventaja clave.
- El equipo de Arruabarrena viene de golear 7-1 a Recoleta en octavos y recupera a Leandro Paredes, mientras el conjunto paulista llega con dos triunfos consecutivos.
- La llave se definirá el 15 de septiembre en Brasil; el clasificado a semifinales se medirá ante el vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.
Boca afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, recibirá a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tendrá su revancha una semana después en Brasil.
El “Xeneize” llega al cruce después de eliminar con autoridad a Recoleta en los octavos de final, con un global de 7-1. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará hacerse fuerte como local para viajar al Morumbí con ventaja, mientras que el “Tricolor” paulista arriba con dos victorias consecutivas en el Brasileirao.
La probable formación de Boca ante San Pablo
El "Vasco" preservó a buena parte de sus titulares durante el último compromiso local y volvería a colocar desde el inicio a Leandro Paredes, recuperado de una molestia muscular. La principal duda pasa por uno de los lugares de ataque.
El probable equipo sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Leonel Flores.
La probable formación de San Pablo
El conjunto brasileño también tendría prácticamente definido su equipo para visitar la Bombonera.
La probable formación sería: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.
Dónde ver Boca vs. San Pablo por TV
El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y también estará disponible mediante Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que Fernando Véjar estará a cargo del VAR.
Cómo sigue la serie
La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, también desde las 21.30, en el MorumBIS de San Pablo. El ganador de la llave avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.
Boca intentará aprovechar la localía para sacar una diferencia antes de viajar a Brasil, en un duelo con historia: será la quinta serie eliminatoria entre ambos por competencias de Conmebol.