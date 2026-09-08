Costa fue internada de urgencia: qué le pasó y cuál es su estado

Quién es Costa, la artista que conquistó la radio y los escenarios

Costa nació en Córdoba y llegó a Buenos Aires a los 18 años con el objetivo de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al transformismo: comenzó asistiendo a artistas en los camarines y luego se animó a interpretar pequeños personajes, hasta desarrollar su propia carrera sobre los escenarios.