Costa fue internada de urgencia: qué le pasó y cuál es su estado

Resumen para apurados
- La actriz Costa fue internada de urgencia recientemente en la clínica Medicus tras sufrir una infección por neumococo en la sangre que derivó en encefalitis hepática.
- El cuadro comenzó cuando la bacteria ingresó a su torrente sanguíneo y requirió cuidados intensivos; la comediante ya evoluciona favorablemente según sus declaraciones.
- La artista permanecerá hospitalizada unos días más para completar el ciclo de antibióticos antes de recibir el alta y retomar sus labores en teatro y televisión.
Costa debió ser internada de urgencia y permanece bajo atención médica. Sin embargo, la actriz llevó tranquilidad sobre su estado de salud y contó qué le ocurrió.
“Ya estoy muy bien”, aseguró en diálogo con TN Show al ser consultada por su evolución.Pero explicó que todavía deberá permanecer algunos días internada para completar el tratamiento indicado por los médicos.
“Voy a estar unos días acá hasta terminar el ciclo de antibióticos”, detalló al referirse al momento en que podría recibir el alta médica.
La actriz explicó que todo comenzó con una infección provocada por una bacteria. Según relató, el neumococo llegó a la sangre y derivó en un cuadro que requirió cuidados intensivos.
“Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria neumococo se fue a la sangre y se hizo una infección que termina en una encefalitis hepática”, explicó Costa.
Durante su internación, además, destacó la atención que recibió y agradeció al equipo médico que la acompaña. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, expresó.
Por el momento, continuará internada hasta completar el ciclo de antibióticos y, de acuerdo con sus propias palabras, evoluciona favorablemente.
Quién es Costa, la artista que conquistó la radio y los escenarios
Costa nació en Córdoba y llegó a Buenos Aires a los 18 años con el objetivo de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al transformismo: comenzó asistiendo a artistas en los camarines y luego se animó a interpretar pequeños personajes, hasta desarrollar su propia carrera sobre los escenarios.
Antes de alcanzar la popularidad, atravesó momentos muy difíciles. Durante sus primeros años en Buenos Aires vivió en distintas pensiones y, en un período en el que no tuvo dinero, llegó a vivir en la calle. También trabajó como vendedora ambulante para poder mantenerse.
Con el paso de los años, aquella experiencia pasó a formar parte de la historia que la artista contó públicamente sobre el camino que recorrió hasta convertirse en una figura reconocida.
Su carrera comenzó a crecer en los escenarios del circuito under y posteriormente llegó a la avenida Corrientes. También encontró un lugar en la radio junto a Santiago del Moro, como integrante de El Club del Moro, espacio que fue clave para su popularidad.
En teatro, protagonizó espectáculos como Yo no hablo así, en el Maipo Cabaret.
Actualmente, Costa se desempeña como panelista en Cortá por Lozano, por Telefe, y además protagoniza su unipersonal A toda Costa.