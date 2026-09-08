Morata salió en defensa de Julián Álvarez tras los silbidos de los hinchas del Atlético de Madrid
El exjugador del “Colchonero” respaldó al delantero argentino después de un mercado de pases marcado por su frustrada salida del club. “Es uno de los mejores jugadores del mundo y el Atlético lo necesita”, aseguró.
Resumen para apurados
- Álvaro Morata defendió en España a Julián Álvarez tras los silbidos de hinchas del Atlético de Madrid por su frustrada salida del club en el último mercado de pases.
- El delantero argentino intentó emigrar al Barcelona, pero la directiva rechazó su venta, lo que provocó el enojo del público y su posterior suplencia en el inicio de temporada.
- Morata pidió el cariño de la afición mientras Álvarez busca revertir el clima adverso en el próximo partido del conjunto colchonero ante Liverpool por la Champions League.
Álvaro Morata salió públicamente en defensa de Julián Álvarez en medio del momento de tensión que atraviesa el delantero argentino con una parte de los hinchas del Atlético de Madrid. Después de su frustrada salida durante el último mercado de pases, la “Araña” recibió silbidos e insultos en el Metropolitano y el español pidió dejar atrás el conflicto.
“En la vida hay que perdonar. Yo no entro a opinar aquí sobre si ha hecho las cosas de una manera o de otra, si tenía que haberlas hecho así o no. La situación es la que es”, expresó Morata durante una entrevista con El Larguero, de Cadena SER.
Julián había manifestado su intención de cambiar de club durante el mercado y Barcelona aparecía entre los destinos que lo seducían. Sin embargo, Atlético de Madrid se mantuvo firme y decidió no permitir su salida.
La situación generó malestar entre algunos simpatizantes y quedó expuesta durante el partido contra Villarreal, cuando el argentino fue recibido con silbidos e insultos.
El pedido de Morata a los hinchas
Morata, que conoce de cerca al Atlético y también atravesó momentos complejos durante su carrera, pidió que los hinchas vuelvan a respaldar al delantero.
“Es uno de los mejores jugadores del mundo y el Atlético de Madrid le necesita, ojalá que la afición le dé cariño”, sostuvo.
Además, dejó una particular expresión para describir qué desea cada vez que observa jugar al argentino. “Lo único que espero cada vez que lo veo por la televisión es que meta un zambombazo a la escuadra y que le salga una sonrisa”, señaló.
Para el español, lo ocurrido durante el mercado no debería condicionar permanentemente la relación entre Julián y los hinchas.
“La gente tiene que entender que, cuando estás en una situación así, ya ha pasado. Es algo que no se queda para siempre”, afirmó. Y agregó: “Tiene la oportunidad de volver a ser importante otra vez”.
El argentino intenta ahora recuperar su mejor versión después de reincorporarse más tarde a la pretemporada por sus vacaciones posteriores al Mundial. En este comienzo sumó minutos principalmente desde el banco, tanto contra Villarreal como en la derrota 3-0 frente al Athletic Club.
Su próximo gran escenario será Anfield. Atlético visitará a Liverpool por la Champions League y el argentino tendrá una nueva oportunidad para empezar a dejar atrás un mercado de pases que todavía genera repercusiones en Madrid.