Lautaro Martínez respaldó a Julián Álvarez en medio de su conflicto con Atlético de Madrid

Resumen para apurados
- Lautaro Martínez respaldó en conferencia previa a Champions a Julián Álvarez ante su conflicto con Atlético de Madrid tras frustrarse su traspaso al Barcelona.
- La tensión surgió cuando Álvarez intentó forzar su salida al Barcelona ausentándose de prácticas, lo que provocó reclamos ante la FIFA y el rechazo de la hinchada.
- El gesto prioriza la unión en la Selección sobre la competencia interna, mientras el futuro deportivo del delantero queda sujeto a la resolución de la dirigencia.
Lautaro Martínez aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo entre Inter y Real Madrid por la Champions League para referirse a la complicada situación que atraviesa Julián Álvarez en Atlético de Madrid.
El delantero reconoció que mantuvo una conversación privada con la “Araña” y que intentó acompañarlo después de un mercado de pases marcado por su frustrado intento de abandonar el conjunto español.
“Es un amigo y el momento que está atravesando no es fácil. Hablé con él y le mostré todo mi apoyo”, expresó el capitán del Inter.
La relación entre ambos tiene además una particularidad: compiten directamente por un lugar en el ataque de la Selección. Sin embargo, Lautaro dejó esa disputa deportiva en segundo plano.
“Más allá de que compartimos plantel y posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo”, remarcó.
ðï¸ Lautaro MartÃnez, sobre la situaciÃ³n que atraviesa JuliÃ¡n Alvarez:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026
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El conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid
La situación se originó durante el último mercado de pases, cuando Álvarez buscó salir del Atlético para continuar su carrera en Barcelona. El delantero llegó a ausentarse de entrenamientos, pero la dirigencia del “Colchonero” se negó a transferirlo a un rival directo de LaLiga.
El conflicto escaló hasta derivar en reclamos ante la FIFA y también deterioró la relación del argentino con parte de los hinchas, que lo recibieron con silbidos y abucheos en sus últimas apariciones.
Lautaro evitó entrar en esa disputa y reconoció que la resolución no está en manos del jugador.
“La decisión es de su club y del presidente de su club. Le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y siga demostrando lo que demostró hasta ahora, que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo”, concluyó.
Mientras se prepara para enfrentar al Real Madrid, el capitán del Inter dejó de lado por un momento la Champions para respaldar públicamente a uno de sus compañeros en la Selección.